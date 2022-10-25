J-League｜航班特別廣播慶祝FC橫濱升班　窩心言語賀中村俊輔退役

航班機長廣播，預告抵達時間，簡介當地天氣之後，來一句「加油」。乘客聽在腦海，暖在心頭。

好的機師不僅帶你安全抵埗，也讓你心飛上「天堂」。FC橫濱作客完成煞科戰，一眾球迷回家路上聽到副機長的廣播，全機掌聲雷動。完成生涯最後一仗的中村俊輔，更收到一段謝辭。



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中村俊輔上陣一小時後離場，完成生涯最後一戰。（twitter@3FH3fbTAex8hFLi）

橫濱在煞科戰前已肯定重返J1，最後一戰作客九州，造訪入圍升班附加賽的熊本羅亞素，焦點落在中村俊輔身上。這位44歲左腳王上演生涯告別戰，門票一早賣光。他以正選上陣作戰60分鐘，在掌聲中離場。至於賽事，橫濱一度落後1:3，在最後10分鐘連下兩城，反勝4:3。

中村賽後在跟遠道而來的橫濱球迷致意。（twitter@yokohama_fc）

橫濱的官方 twitter賽後發文，感謝一批機組人員。原來賽後一架飛返東京的航班上，機組在廣播時「加料」。球隊表示不幸刪除了當時的錄音，只上載了廣播內容。

航班副機長在廣播中介紹當時位置，預告抵達時間及飛行狀况後，開始讀出給FC橫濱球迷的說話。副機長說航班上有參與煞科戰的橫濱球員和球迷，「來季升上J1，希望各位有表現。今天落後兩球反勝，一定很精彩，我們要工作，沒辦法親身欣賞，真可惜」。

左腳王英姿，留在歷史。（twitter）

副機長更自曝球迷身份，對中村俊輔表示謝意：「今場是中村俊輔選手的告別戰。作為『睇波專家』，無數次在螢光幕前支持他。26年生涯，辛苦了。」據說機上球迷不禁莞爾，紛紛鼓掌。航空公司及後回應，再一次祝賀球迷今季表現，以及中村俊輔榮休，「請繼續努力，期待再度一起飛翔」。

機組人員廣播帶來窩心的感言，會否增加大批球迷乘客？（twitter@yokohama_fc）

中村在賽後表示多得隊員的包容，才可以擔任正選。他交代考慮足踝的狀况，感覺到了退役時候，對於告別戰，純粹感到歡樂。他有意向教練工作發展：「過去得到很多人照顧和幫助，自己也想這樣做，回饋大家。」