游泳世界盃．總結｜何詩蓓掃7冠　男將5度破港績　12月世錦賽再戰

一連三站的國際泳聯世界盃結束，港將何詩蓓在其強項100米及200米自由泳，都能完成「三站全冠」（Triple Crown）的壯舉，無疑進一步奠定了她在短池賽的地位。

值得留意的是，何詩蓓今年稍早曾因傷缺席長池世錦賽，但一復出便有佳績，時間更是一站比一站快，短池世界錦標賽將在12月13至18日在澳洲舉行，她的表現值得期待。



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何詩蓓早前錯過長池世界錦標賽後，曾回歸香港出戰本地賽，其後再在今屆世界盃前赴西班牙作4星期的高原訓練，準備在世界盃復出。在第一站柏林站，大部份美、加泳手未有參賽，何詩蓓可說是毫無懸念地贏得了100、200及400米三項自由泳。

何詩蓓（左三）在第一站的柏林站未受太大考驗。（Getty Images）

真正的挑戰到第二站開始出現——強手如莉迪姬（Katie Ledecky）、新星麥堅杜殊（Summer McIntosh）復出，在中長距離的400米及最短距離的50米，何詩蓓未能佔得優勢，第2站在400自獲銅牌、第3站在50自獲第4，但主攻的100及200米仍是她的天下——她在這兩個項目仍贏得極具說服力，在200米決賽，她在多倫多和印第安納波利斯，分別以1.18秒及0.91秒之差擊敗兩站都獲亞軍的莉迪姬，當然，這也要考慮到後者在兩站都出戰長距離賽事，並分別打破1500米及800米自由泳的世界紀錄。

最終何詩蓓在100及200自都在3站中全勝，獲得兩頂「全勝金冠」，並在3站積分結算中在女子總排名第2位，第1位的是美國女將尼爾遜（Besta Nelson），擅長混合泳及背泳的她3站都出戰5個項目，共奪得9金3銀，即使每站只計最佳3項成績，都足夠擊敗每站只賽3項的何詩蓓。

何詩蓓能否在12月的短池世錦賽再創佳績？（Getty Images）

不過何詩蓓的狀態似乎未在世界盃達到頂峰，以100米自由泳為例，她在3站決賽造出的時間不斷改善，第一站游出51.59秒，第二站已改善到51.33秒，到最後一站，更是達到破美國公開賽事紀錄的51秒正，慢慢向她保持的50.79秒亞洲紀錄邁進，但要追上世界紀錄（50.25秒）則仍有一段距離。

200自方面，何詩蓓首站游出1分51.36秒，第二及第三站時間則相約，分別為1分51.13秒及1分51.19秒，不過她在決賽前半段，分段時間曾較自己保持的世界紀錄更快，能否在12月的世界錦標賽再進一步、刷新個人保持的世界紀錄（1分50.31秒），值得期待。

香港「蛙王」Adam Chillingworth在港績爭奪戰中先勝一籌。（資料圖片／香港泳總）

香港男將先後刷新港績 港隊爆「蛙王」爭奪戰

香港紀錄方面，除了何詩蓓刷新400自港績（3分56.52秒）之外，一眾男將的表現也值得留意，今屆共刷新兩項男子香港短池紀錄，過程極為精彩，除了關鵬以1分55.36秒造出男子200米背泳短池新香港紀錄，蛙泳紀錄更是「破完又破」：多倫多站男子200蛙初賽，16歲的世青銅牌男將麥世霆先破一次（2分07.81秒）、緊接另一港隊泳將Adam Chillingworth再將紀錄推前0.02秒至2分07.79秒，翌日麥世霆又在決賽將紀錄推前至2分07.59秒。

僅16歲的麥世霆，在兩站世界盃間造出3項個人最佳時間，除了200蛙，他在100蛙和50蛙都創下PB。（資料圖片／香港泳總）

到了剛結束的印第安納波利斯站，Adam Chillingworth又「重奪」香港紀錄，在200蛙初賽游出2分07.38秒，意味在兩站賽事間，兩位男將一共將紀錄刷新4次，紀錄也由原來的2分08.26秒推前了0.92秒，而兩人能互破對方的紀錄，無疑也是隊內的良性競爭，對港隊而言實屬佳音。