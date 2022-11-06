劍擊．挑戰盃｜何瑋桁激情回歸本地賽決賽　兩字道破獎盃荒原因

本地公開賽的獎盃，對某部分劍手是遙不可及，但對男子重劍代表何瑋桁而言，這些獎盃曾經是唾手可得，如今卻出盡九牛二虎之力才能夠達到。

在精英運動的世界，不進步便是退步，不經不覺，何瑋桁跌出香港排名前4。這名26歲港將承認近年在心態上的缺失，痛定思痛後，決定傾盡全力彌補，並在今次的挑戰盃稍見成果。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

「挑戰盃劍擊錦標賽」在科學園展覽廳舉行，與平時在體育館作賽的感覺大相逕庭，少了一眾特意觀戰的劍迷，留在場內都是劍手或教練，看到劍手有精彩得分時，不時出現驚嘆的歡呼聲。

全場屏息靜氣欣賞男子重劍決賽，由方凱申與何瑋桁爭冠，這個決賽組合並不新鮮，在近年而言卻有點陌生——二人對上一次在決賽碰頭，已經是2019年的香港公開賽。二人並肩作戰多年，相當熟悉對方打法，場外亦是老友鬼鬼。二人比分緊咬，方凱申末段曾經拉開3分優勢，何瑋桁再度施壓，差距一度收窄至1分，可惜無功而還，最終以13：15不敵方凱申，屈居亞軍。

何瑋桁（左）與方凱申決賽激戰。（趙子晉攝）

方凱申險勝封王，他坦言為下周的國際賽注下強心針。（趙子晉攝）

兩年無入過8強的啟示

何瑋桁曾經是「香港一哥」，亦是本地賽頒獎台常客，但翻查近年本地賽戰績，他近5次本地賽都三甲不入，排名不經不覺已跌至第11名，若以這個排名「截數」的話，他篤定無緣明年的杭州亞運。

何瑋桁在淘汰賽32強力克高映川，16強硬撼隊友黎家俊，結果以15：11獲勝晉級。「兩年無入過8強呀！」這是瑋桁脫下面罩與隊友的第一句說話，雖然他曾在上年的香港公開賽躋身8強，但這都不是重點，可想而知，「無入過8強」的想法在他腦海縈繞已久。

輕取甘俊豪後，何瑋桁4強硬撼隊友吳浩天，激戰下以15：13險勝，瑋桁興奮倒地歡呼，像是把烏氣全都吐出。

何瑋桁力克隊友吳浩天，殺入決賽。（趙子晉攝）

心態影響一切

頒獎台上很久不見何瑋桁，這段時間到底發生過什麼事？瑋桁直接道出原因：心態問題。

「近兩年出戰本地賽的心態不佳，訓練時的態度較為懶散，可能是留在舒適圈太耐，以為『練一練就得啦』，原來不是，這段時間有很多很努力的劍手已經超越了我，『打得差係自己攞嚟』。」

何瑋桁承認近年因態度問題令戰績下滑。（趙子晉攝）

在運動員的世界，不進步已經是退步。當何瑋桁排名跌出前4時才醒覺，亡羊補牢，未為晚也。當他戰畢世錦賽返港後，一個月的假期沒有休息，而是把握時間加操，他坦言立即重回高峰並不實際，「如今的努力不是為了立即好勁，而是補救過往的懶惰，只是追落後。」

何瑋桁打破本地賽獎盃荒，他直言是近來努力的小小成果，但對未來的比賽依然審慎，「這個亞軍對我在心理上、分數上也是強心針，像是告訴我『努力是有回報的』，比賽狀態上也大有改善。或許其他劍手看到我的表現後，也會拿出相同的努力，所以對於未來比賽我也不敢寫包單打得好，我只能盡我的能力，希望有好成績。」

未來的事沒有人知道，但何瑋桁把心態放在正確的位置，至少是反彈的第一步。

會長盃男子重劍最後4強。（趙子晉攝）

更多劍擊相關報道：