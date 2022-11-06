游泳世界盃．美國站｜何詩蓓100自無敵手摘金 再獲三連霸金冠
撰文：趙子晉
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「香港飛魚」何詩蓓繼200米自由泳後，再衝擊三連霸，今早（6日）出戰游泳世界盃美國站的100米自由泳決賽，結果游出51秒，順利封后，連勝金冠再度落袋。
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何詩蓓（Siobhan）日前在200米自由泳順利「過三關」，獲得「三站全冠」（Triple Crown）的金冠及獎金。
何詩蓓今轉戰美國站的100米自由泳決賽，再爭另一個全勝金冠。她在初賽游出51.86秒，華素爾（Abbey Weitzeil）的時間相同，雙雙以首名躋身決賽。
第4泳線出戰的何詩蓓，結果游出51秒整，首名觸池，順利完成三連霸，獲得個人第二個「三站全冠」。Siobhan今次決賽游出的時間，是3次決賽之中最快，亦與自己所擁有的亞洲紀錄（50.79秒）最接近。
何詩蓓完成3站短池游泳世界盃，她一共摘下7金1銅的佳績。
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