劍擊．挑戰盃｜江旻憓決勝一劍憾負隊友　陳渭泠本地賽首度封后

「挑戰盃劍擊錦標賽」的重劍個人賽今日（5日）於科學園上演，江旻憓﹑佘繕妡及陳渭泠等港將皆有出戰，陳渭泠與江旻憓在決賽碰頭，雙方戰至「決一劍」，結果陳渭泠一劍奠勝，首奪本地公開賽錦標，她賽後笑言目標達成。



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香港重劍隊征戰歐洲首個世界盃分站前，先出戰本地公開賽挑戰盃。陳渭泠與江旻憓（Vivian）分別以頭號及2號種子殺入決賽，Vivian晉級未遇太大壓力，就算4強面對隊友佘繕妡，更以15：8輕取對手晉級；陳渭泠則較驚險，16強一劍險勝關爾敏，其後淘汰陳喆盈及朱嘉望，躋身決賽。

陳渭泠16強一劍險勝過關。（趙子晉攝）

陳渭泠與江旻憓曾經在亞錦賽4強碰頭，當時Vivian輕取隊友。今仗戰情激烈，雙方全場多次打成平手，分差並未曾多過3分，陳渭泠初段稍有優勢，次局末段一度被Vivian反超前，陳其後還以顏色，當她兩分領先對手時，不禁振臂歡呼，但Vivian韌力十足，連取兩分，距離勝利只差一劍，陳渭泠在最後8秒左右單燈追平，將賽事帶進「決一劍」。

「決一劍」僅4秒，陳渭泠埋身單燈，裁判翻看重播後，認為沒有犯規，結果陳以15：14力克江旻憓，生涯首度在本地公開賽封后。

陳渭泠（右）與江旻憓戰至「決一劍」。（趙子晉攝）

陳渭泠對上一次本地公開賽時，她坦言飽受長新冠所困，所以無緣頒獎台。相隔3個月，陳渭泠首度在本地賽登頂，她表示目標達成，「我今次第一次贏得本地賽冠軍，這是我的PB（個人最佳），目標都達成了。今次賽事無論領先或落後，我都是以100%的全力出戰。」

世錦賽時遇上新冠肺炎，打亂了陳渭泠的部署，放假後訓練也有點迷失，今次這個冠軍令她確信，原來一切的付出也沒有白費。

陳渭泠﹑江旻憓﹑佘繕妡及朱嘉望打入會長盃女子重劍最後4強。（趙子晉攝）

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