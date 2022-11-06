七人欖球賽｜熱情香港球迷入場逾20年　「我們依然都在」

香港國際七人欖球賽周六（5日）繼續舉行，大量觀眾入場支持打氣，各地粉絲紛紛帶上自己地方的旗幟，為代表隊打氣。身披港隊旗幟的Dom，亦是其中之一。



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Dom（圖左）與一眾朋友前來觀戰。（黎建明攝）

「小時候媽媽不能支付門票的費用，所以我在電視上看七欖賽事，當時我最支持的是強隊斐濟，看到Waisale Serevi為斐濟贏得冠軍，是我最深刻的七欖時刻。」

香港出生的Dom，自1996年起每年都來七欖賽事，當時15歲的他與朋友一起前來觀戰，並愛上這賽事，「我當時就知道，自己會一直來香港七欖。」自此未再缺席香港七欖的Dom，以「愛（Love）」形容這個賽事，「這可能是唯一令所有香港人聚集起來，亦讓世界各地的人齊聚香港的活動。活動周末充滿着愛、歡樂、體育與志同道合的人，一班素未謀面的人從此變成最好的朋友。」

Dom以港隊代表韋兆新（Russell Webb）為例，指入場的小孩有朝一日可能為他們的所屬地出戰。（hksevens Instagram）

主場賽事，在眾人心中總是與別不同。「香港七欖，就是世上最好的七欖賽事，亦是所有人都想參與的賽事。即使是不熟悉欖球的人，都可以享受賽事的音樂與美食，其他球迷亦會向不懂的人解釋，令他們一同成為欖球愛好者。」Dom形容賽事是香港文化一部份，並以港隊代表韋兆新（Russell Webb）為例，指現在入場觀戰的小朋友，也許有朝一日將為他們的所屬地出戰，「香港七欖就是這樣包容性強的賽事。」

從與Dom（圖右）的對話中，常能感受到他對香港與七欖的愛。（黎建明攝）

香港近年經歷高低起伏，七欖亦事隔三年才再次舉行，被問到入場感受時，Dom興奮地說：「這感覺很好！」Dom認為過去三年全球所有人都過得不容易，今屆七欖讓香港向世界傳達一個訊息：「We are still united. We are still here. Hong Kong is still in the map.（我們依然團結，我們依然都在，香港依然都在）」

「香港雖然曾被擊倒，但我們會重新站起來，今次賽事就是我們重新站起來的證據。它就像是一道曙光，讓我們再次對未來抱有希望。」

Dom表示無論勝負，都會一直支持港隊。（黎建明攝）

作為香港人，支持港隊自是不二之選，每當港隊成功達陣，Dom都極為興奮，並振臂高呼，「我們永遠支持自己的代表隊，我一輩子都會是香港人。我們固然想贏，但我們不是為贏波而來，而是無論勝敗，都會支持港隊。」