七人欖球賽｜熱情香港球迷入場逾20年　「我們依然都在」

香港國際七人欖球賽周六(5日)繼續舉行,大量觀眾入場支持打氣,各地粉絲紛紛帶上自己地方的旗幟,為代表隊打氣。身披港隊旗幟的Dom,亦是其中之一。



Dom(圖左)與一眾朋友前來觀戰。(黎建明攝)

「小時候媽媽不能支付門票的費用,所以我在電視上看七欖賽事,當時我最支持的是強隊斐濟,看到Waisale Serevi為斐濟贏得冠軍,是我最深刻的七欖時刻。」

香港出生的Dom,自1996年起每年都來七欖賽事,當時15歲的他與朋友一起前來觀戰,並愛上這賽事,「我當時就知道,自己會一直來香港七欖。」自此未再缺席香港七欖的Dom,以「愛(Love)」形容這個賽事,「這可能是唯一令所有香港人聚集起來,亦讓世界各地的人齊聚香港的活動。活動周末充滿着愛、歡樂、體育與志同道合的人,一班素未謀面的人從此變成最好的朋友。」

Dom以港隊代表韋兆新(Russell Webb)為例,指入場的小孩有朝一日可能為他們的所屬地出戰。(hksevens Instagram)

主場賽事,在眾人心中總是與別不同。「香港七欖,就是世上最好的七欖賽事,亦是所有人都想參與的賽事。即使是不熟悉欖球的人,都可以享受賽事的音樂與美食,其他球迷亦會向不懂的人解釋,令他們一同成為欖球愛好者。」Dom形容賽事是香港文化一部份,並以港隊代表韋兆新(Russell Webb)為例,指現在入場觀戰的小朋友,也許有朝一日將為他們的所屬地出戰,「香港七欖就是這樣包容性強的賽事。」

從與Dom(圖右)的對話中,常能感受到他對香港與七欖的愛。(黎建明攝)

香港近年經歷高低起伏,七欖亦事隔三年才再次舉行,被問到入場感受時,Dom興奮地說:「這感覺很好!」Dom認為過去三年全球所有人都過得不容易,今屆七欖讓香港向世界傳達一個訊息:「We are still united. We are still here. Hong Kong is still in the map.(我們依然團結,我們依然都在,香港依然都在)」

「香港雖然曾被擊倒,但我們會重新站起來,今次賽事就是我們重新站起來的證據。它就像是一道曙光,讓我們再次對未來抱有希望。」

Dom表示無論勝負,都會一直支持港隊。(黎建明攝)

作為香港人,支持港隊自是不二之選,每當港隊成功達陣,Dom都極為興奮,並振臂高呼,「我們永遠支持自己的代表隊,我一輩子都會是香港人。我們固然想贏,但我們不是為贏波而來,而是無論勝敗,都會支持港隊。」