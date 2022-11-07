劍擊．挑戰盃｜女花小將首闖本地賽4強　專心劍擊只為一目標

女子花劍近年不乏冒起新星，年青小將不時殺入本地賽頒獎台，更有望爭逐來年的杭州亞運資格。

經過「挑戰盃劍擊錦標賽」後，再有新名字出現——黃諾頤在8強爆冷淘汰師姐符妤名，其後僅一劍不敵陳諾思，與決賽僅一步之遙，依然創下本地賽成年組的最佳成績。

即使這名小妮子只是16歲，但她對自己的目標及未來已是非常清晰，堅定地一步步向前邁進。



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港隊女子花劍新人輩出，就如梁雅蕾及陳諾思已在成年組站穩陣腳，令每次公開賽的競爭更加激烈。今次在挑戰盃打出驚喜的，是年僅16歲的黃諾頤（Lorraine）。

黃諾頤小組賽以4勝1負晉級，更擊敗師姐鄭曉為，以6號種子身份躋身淘汰賽，輕鬆躋身8強後，與符妤名爭入4強，更爆冷以15：10力克對手，首度闖入公開賽4強。面對另一小將陳諾思，二人鬥得難分難解，戰至14：14時，二人對攻同時打中對方，裁判翻看慢鏡後認為陳諾思有進攻權，結果黃諾頤以一劍飲恨，無緣決賽，最終摘季而回。

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黃諾頤最後一劍飲恨，無緣決賽。（趙子晉攝）

與決賽只差一劍，Lorraine難免失落，從後支持她的朋友立即給予擁抱，Lorraine不禁落下失落的眼淚。縱然如此，在場觀戰的花劍隊總教練Gregory Koenig，亦上前安慰小妮子，拍一拍她的肩，示意要繼續努力。

黃諾頤領獎後，筆者上前問：「介唔介意傾兩句呢？」她謹慎地說好。這名嬌滴滴的小女生，接受訪問的機會不多，緊張感油然而生。每當聽到問題時，當然未如拾起劍在劍道般熟練，要停一停，諗一諗，才開始回應。

小妮子交最佳表現：沒有後悔

殺入公開賽4強，與賽後接受訪問一樣始料不及，Lorraine對全日的表現十分滿意，「其實我賽前沒有什麼期望，但隨着賽事進行，我愈打愈有信心，即使面對任何人，我也有信心晉級。今次無疑是我出戰公開賽以來的最佳表現，我對任何一場的發揮也沒有後悔。」

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黃諾頤直言滿意自己的表現。（趙子晉攝）

轉全職只為一目標

黃諾頤在少年組（17歲以下）或青年組（20歲以下）同樣在前4名，可惜因疫情關係，未有出戰今年的亞青及世青，「我好想代表香港出去打比賽！」

有清晰及明確的目標後，黃諾頤最近成為全職劍手，全力為自己的劍擊生涯打拼，「因為我讀書不算太好又沒有太大興趣（笑），與其把時間放在不喜歡的範疇，倒不如把全副心機放在訓練上。」剛轉全職的Lorraine，直言訓練不辛苦，強度雖然比以往高，但她自覺進步不少，令她更想挑戰前列。

在公開賽有意外收穫，雖然Lorraine短時間內未能消化到，但她依然沒有因為手上的獎盃而沖昏頭腦，希望未來打好青少年組賽事。

縱然Lorraine受訪時有點害羞，聲線也不算太大，但當她談及劍擊時，從她的聲音中聽得出沒有半點猶豫，一步一步堅定地向着自己的目標前進。

挑戰盃女子花劍由鄭曉為（左一）封后。（趙子晉攝）

挑戰盃女子花劍決賽：

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