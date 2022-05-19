中超︱重慶隊欠薪16個月　球員罷操發公開信　內媒揭已山窮水盡

中超多間球會因疫情深陷資金困境，早前已傳出江蘇隊、深圳隊及廣州隊等欠薪。

另一中超球會重慶兩江競成為最新苦主，球員除了在網上發表公開信追薪，也到球會總部前高掛對聯，並罷操罷賽，引起熱議。



新一季中超有望於6月展開，各隊加緊備戰，惟上季中超排第13名的重慶兩江競技近日有球員因被拖糧而罷操，除了聲稱拒絕進駐封閉賽區，更於球會總部大門掛上白底黑字對聯，左一句：「為重慶而戰義不容辭，欠薪兩年青春不再」，右一句「對得起重慶，對得起球迷，對不起家人」，引起廣泛關注。

重慶隊職球員在球會總部掛起對聯追薪。（微博）

曾代表國足上陣的重慶隊老將馮勁，代表球會全體員工發聲，在網上發公開信，透露過去3年一直被欠薪，目前更有員工最多被拖糧達16個月。

「員工大都難以維持正常生活，很多人在下班後去送外賣或跑滴滴，刷信用卡或借錢生活。走出熱血沸騰的球場，我們便成為了這個社會最普通的一員，是子女、也是父母，作為家裡的頂樑柱、普通的工薪階層，我們也需要生活。」

重慶隊職球員撰寫公開信，希望得到各方支持。（微博）

重慶隊於2014年升上中超，至今已第8年，球員指全隊即使於2019年便遭欠薪，2020年球季仍創下隊史最佳的聯賽第6名成績；2021年於封閉賽區內比賽，雖一度跌入降班區，最終仍護級成功。

「完場哨聲吹響的那一刻，大家都流下了激動的淚水，不僅是因為護級成功，更是因為在極端困難的環境裡、在一片質疑聲中，我們完成了對所有人的承諾，將重慶足球留在了中超。百折不撓，永不言棄，我們始終帶著重慶精神在戰鬥！」

重慶隊上年以第13名完成中超聯賽。（新華社）

然而即使全隊上下默默地全心全意付出，拖糧問題依然沒有改善，只換來的一次又一次無法兌現的口頭承諾。

「我們本着對重慶、對球隊的情懷，希望球會越來越好，共同挺過難關，所以在每一次都按時進入賽區，順利完成任務，這體現了我們對中超聯賽規則的尊重，對重慶足球的尊重，對重慶這座城市的責任。到頭來只換來了持續欠薪，無人問津的結果。」

重慶隊今年是連續第9季參戰中超。（新華社）

球員在信中尾段形容，自己跟重慶足球到了「危急關頭」。「我們不想讓重慶人民失望，更不想讓重慶足球的火苗在我們的手上熄滅。所以，懇請重慶社會各界給予我們支持，我們真的愛這支球隊！」

內地媒體也報道，重慶隊「形成死結」——戶口沒錢，也沒人願意投資。隨隊記者鲁蜜表示，球會積累債務非常龐大，令股權改動難有進展，「已經到了山窮水盡的地步，連基本進入賽區的費用都沒有，基地隨時可能停電停水。」相信球隊最終「逃出生天」的機會不容樂觀。