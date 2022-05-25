重慶兩江競技欠薪退賽：已負債纍纍　中超三年內第三隊解散

中超重慶兩江競技早前被職球員公開追薪，球隊周二（24日）終公布解散，退出應屆中超聯賽。



重慶隊曾稱前衛寰島，自1997年起代表重慶征戰中國頂級聯賽，至2016年被當代集團斥資5.4億人民幣入主，一度改名重慶當代力帆。

據球會指，當代集團6年來累計投入逾30億人民幣，2020年更創下球會史上最佳的中超第6名，惟受疫情影響，「俱樂部（球會）已經負債纍纍，無力再維持運營。」

球會在聲明中表示，曾與政府相關部門多次探討如何解決財政問題，但現時連賬戶亦被凍結，「員工生活極度困難。經俱樂部股東慎重研究，我們非常遺憾的決定，退出中國職業足球聯賽並解散球隊。」

中超重慶隊正式解散。（新華社）

有內地傳媒報道，重慶隊後勤、行政人員約100多人，連同80名球員及教練都被欠薪，拖糧達10至16個月不等。更有個別球員被累計欠薪超過1000萬人民幣，「欠薪5、600萬的也有幾個，整個俱樂部欠薪應該有5000萬。」

一些部門負責人更因重慶隊缺乏資金，自掏腰包墊付費用，讓球隊買機票、安排酒店跟住宿。「據我們所知，俱樂部現在至少欠債兩個多億，欠稅也有幾千萬。」

中超重慶隊欠薪多達5000萬，總欠債也據指達兩億。（新華社）

重慶隊表示，所有欠薪「將通過後期的訴訟追償、債務回款、資產出售以及集團借款等方式，持續籌措資金，盡最大可能逐步清償。」在公告尾段，球會又稱：「天下沒有不散的筵席。但心若在，夢就在，總有重聚把盞言歡時。」

消息傳出之後，不少重慶隊球迷到球會總部外獻花及拍照，有人掛上球隊頸巾，跟愛隊道別。

重慶隊球迷到球會總部外獻花及留言。（新華社）

重慶隊正式退出，也是繼2020年天津天海、2021年江蘇蘇寧後，近3年來第3支解散的中超球隊。這也令下月3日便展開的中超新賽季，只餘17支球隊參賽，賽程或會再有變化。

據內傳指，中國足協和正研究是否遞補球隊參戰中超，若最終遞補，上季中超排第15的大連人很大機會重回頂級聯賽，但一切視乎大連人意願，亦有待公布。