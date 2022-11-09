英超︱杜拜財團傳以43億英鎊收購利物浦　2007年曾嘗試買入被拒

利物浦放風賣盤，隨即引來一班有興趣買家，英國《鏡報》引述中東媒體消息指，杜拜財團預備斥資50億英元（約43億英鎊）收購紅軍。



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FSG放風賣盤，杜拜財團被指有興趣收購。（Getty Images）

市場盛傳持有利物浦的芬威體育集團（FSG）有意出售球會，周一FSG發聲明確認，「若符合利物浦作為球會的最大利益，會考慮引入新股東」，美國兩大投行高盛、摩根士丹利將協助賣盤。

2010年FSG以3億英鎊收購陷入破產邊緣的利物浦，持有12年升價超過10倍，今年5月《福布斯》估計利物浦價值達35億英鎊。FSG為利物浦設下40億英鎊出售底價，市場上有能力付出這銀碼的富豪或財團不多，而且很大機會是來自中東的資金。

利物浦班主約翰亨利。（Getty Images）

英超冠軍曼城由阿聯酋主權基金持有，紐卡素新班主亦為沙特阿拉伯主權基金名下，利物浦假如易主，很大機會也是來自中東國家財團。中東財經雜誌《Arabian Business》指，杜拜政府旗下的杜拜國際資本（Dubai International Capital，簡稱DIC）「可能有興趣」收購利物浦。

今次已非DIC首次嘗試買入紅軍，2007年他們曾出價3.6億美元（約3.12億英鎊）收購利物浦，但被當時的班主Tom Hicks和George Gillett嫌出手太低拒絕。杜拜主權基金始創主席艾安沙利（Sameer Al Ansari）2014年受訪時曾公開談及當年收購，並宣稱自己是利物浦球迷，「我們原本可以成為中東區內首個收購英超球隊的財團，利物浦2005年贏得歐聯後，我們在2006年認真進行盡職審查，2007年1月幾乎簽下協議。」