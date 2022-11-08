英超︱利物浦班主最佳分手禮物　傳臨別前將高價搶多蒙特神童

利物浦近日驚傳班主有意賣盤，芬威體育（FSG）確認他們正尋找新投資者，未知是否會全面退場。謠言滿天飛之際，西班牙《馬卡報》再爆驚人消息，指FSG已為紅軍預備一份最佳「分手禮物」——祖迪比寧咸（Jude Bellingham）。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

利物浦班主約翰亨利夫婦與利物浦領隊高普。（Getty Images）

FSG在利物浦的12年

FSG自2010年入主利物浦至今，逐步重建球隊，尤其2015年聘得主帥高普，加上轉會市場買賣得宜，近年贏盡各大錦標，再次成為一支爭標份子。可是2019/20球季贏得英超冠軍後的夏天，竟沒有作出任何收購，開始惹來球迷批評。即使過去3年陸續購入年輕球員換血，主力陣容老化之下，新兵的質與量均有不足，尤其中場沒有增兵下，今季表現大為走樣，球迷再次對FSG感到不滿。

FSG一切業績先行，一度加入「錢途無限」的歐超聯，可是各大足球監管機構全面封殺下，歐超聯最終胎死腹中，加上電視轉播收益預料將下降，或許令FSG意興闌珊。即使退場在即，FSG在利物浦仍有一個終極任務：西班牙《馬卡報》與ESPN記者 James Olley分別指出，利物浦將「曬冷」收購多蒙特神童比寧咸（Jude Bellingham）。

FSG被指離開利物浦前，會全力搶入比寧咸。（Getty Images）

皇馬提早舉白旗？

19歲的比寧咸人人欲搶，利物浦以外，皇家馬德里、車路士、曼聯、曼城四大豪門全部都有興趣，不過最新消息卻指，利物浦在比寧咸的收購正處領導位置。《馬卡報》聲稱，「有關比寧咸的收購，皇馬認為難以競爭」，又指交易「相當複雜」、「比寧咸的價錢已超越可接受範圍」。

比寧咸市價9000萬歐元，他跟多蒙特的合約2025年才屆滿，四間有興趣的英超球會被指均願付1億歐元搶人。早前德國《圖片報》聲稱，蜜蜂兵團為他標價1.5億歐元，相信這正是連皇馬也不願付出的銀碼。事實上，今年夏天皇馬已花上8000萬歐元買入中場新星曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni），加上陣中已有另一新星卡馬雲加（Eduardo Camavinga），再斥巨資買入比寧咸的動力，當然及不上幾支英超球隊。

皇馬已買入曹亞文尼，再斥巨資買入比寧咸動力相對不及競爭對手。（Getty Images）

決心搶贏比寧咸

利物浦今夏中場收購捧蛋，全因與皇馬正面交鋒敗陣，他們被指同樣願付8000萬歐元，只是曹亞文尼最終選擇皇馬。談到收購戰，紅軍球迷屢次自嘲FSG是孤寒財主，一面倒地悲觀。不過，今次利物浦似乎對比寧咸志在必得，只是皇馬今次到底真是認輸，還是純粹借《馬卡報》之手以退為進，就不得而知了。

紅軍被指看中比寧咸已久，深得主帥高普欣賞。此子2020年夏天由伯明翰轉投多蒙特後，轉會傳聞幾乎無停過，市場堅稱他會在2023年離開德甲，這位英格蘭年輕國腳始終拒絕回應前途問題。