英超｜利物浦班主求售邀請出價 2010年入主投資軟硬件足成復興
撰文：何偉畧
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利物浦近年步入收成期，捧起英超與歐聯，2010年入主的美國財團芬威體育集團（Fenway／FSG），功不可沒。復興路途，如今來到轉折點。
英國體育傳媒《The Athletic》指，FSG已委託投資銀行制訂計劃書，協助賣盤，正在物色買家。FSG回應表示一直考慮引入新股東，未有否認。
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《The Athletic》報道指，FSG已委託高盛（Goldman Sachs）及摩根士丹利（Morgan Stanley）協助物色買家，並已編製全面的賣盤報告，邀請有興趣人士洽談及出價。報道指賣盤處於邀請買家階段，未可確定會否成事。
FSG回應傳聞指，近期持續有英超球會轉換控制權，以及有不少相關傳聞，他們亦難避免。 FSG明示一路以來，都收到外界對利物浦的股權感興趣，「如之前所述，遇上合適的條件，我們會按利物浦的最佳利益，去考慮引入新股東。我們一直致力於利物浦在場內場外，保持成功」。
FSG於2010年10月正式入主利物浦，大手投資於革新球會的基建，如興建新訓練基地、擴建晏菲路球場看台等，以及大力支持增兵。球隊2015年10 月邀請高普上任，建造多年終於重返爭標行列。19年六度奪得歐聯，接着於20年奪得英超，一搔30年頂級聯賽之癢。
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利物浦乃英格蘭最著名球隊之一，商業價值高，多年來一再傳出賣盤消息，例如去年便傳有中東資金出價30億英鎊，被FSG拒絕。而近年紅軍球迷對班主仍有不滿，19年 FSG有意把利物浦的球會名字註冊，惹起球迷團體反對。去年歐洲超級聯賽爭議，利物浦亦參與其中，被球迷激烈抗議，最終FSG其中一名主要股東約翰亨利（John Henry）要公開道歉。
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