01球評．FSG賣盤︱利物浦美國班主12年功德　離去恐失一重要特質

「FSG OUT」，幾乎是今年夏天部分利物浦球迷必叫口號，如今芬威體育集團（Fenway Sports Group，下稱FSG）真是預備賣盤了，相信沒有多少真正紅軍球迷高興得起來。

畢竟球會美國班主入主12年來，即使轉會淨支出無法與擁有無限金錢一樣的對手曼城、曼聯和車路士比擬，依然能夠贏盡各大錦標，尤其是達成一嚐英超冠軍的夙願。假如FSG真是全身而退，利物浦最壞前景是再次跌入茫無頭緒的惡性循環。



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利物浦班主約翰亨利夫婦。（Getty Images）

每個班主收購球隊都有自己的目的，當中不外乎為名、為利、甚至是真心熱愛心儀球隊和足球，眾人願意付出之餘，為球會長遠發展也希望盡量做到收支平衡——直到不計成本的「金錢足球」席捲球壇。

車路士俄羅斯前老闆艾巴莫域治將足球當成遊戲，2003/04夏天、入主後首個轉會窗，瘋狂地花去超過1.2億英鎊高價買入14個球員，這個做法和闊綽程度在當年前所未見。他無視市場定價，斥巨資買入一個又一個鍾愛的巨星，完全破壞球圈生態。之後輪到曼城獲阿聯酋主權基金入主，建立一支10億英鎊超級班霸，誇張程度更勝車路士。2021年10月，北部球會紐卡素落入沙特阿拉伯主權基金之手，球壇從此又多一支億萬豪門。夾在這堆「油王」班主之間，美國商人約翰亨利（John Henry）和拍檔華拿（Tom Werner）旗下的FSG量入為出的做法，反而成為異類。

利物浦苦等30年，2019/20球季終得到英超聯賽冠軍。（Getty Images）

FSG在利物浦不可抹煞的功德

利物浦球迷眼看爭標對手曼城、車路士在轉會市場不斷入章，曼聯、阿仙奴、熱刺、紐卡素亦磨刀霍霍，近季進步神速，加上球隊今季近乎孤注一擲8500萬英鎊高價買入的紐尼斯（Darwin Nunez），加盟後表現遠及不上曼城新兵艾寧夏蘭特，聯賽戰績如江河日下，大感不是味兒之下，不斷高呼「FSG OUT」（FSG 下台）甚至是「Klopp OUT」（高普下台）。大概是高普領軍下，勝利變得尋常，球迷也許已忘記紅軍如何從谷底一路走上來。

2007年2月美國商人George Gillett和Tom Hicks以1.74億英鎊從購入利物浦，兩人承諾為球會償還4500萬英鎊債務，另花2.15億英鎊興建新球場。他們開出的空頭支票不單無一兌現，而且短短3年多後球會債務激增至2.37億英鎊。2009年環球金融海嘯爆發，全球多間大型銀行本身也陷入危機，利物浦貸款建新球場希望幻滅，每年單是償還債息便高達3000萬英鎊。

球會現金流枯竭，2.37億英鎊債務2010年10月中到期，陷入破產邊緣。命在頃刻之際，FSG出價3億英鎊收購，Hicks嫌價格太低企圖阻止，幸獲法院為交易開綠燈才驚險避過一劫。當時利物浦在鶴臣帶領下一籌莫展，7輪比賽過後只得6分排在第18位，只較包尾兩隊韋斯咸和狼隊多1分，寫下球隊英超史上最黑暗歲月。

【FSG收購利物浦時紅軍陣容】

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爛攤子逐一修正

易主只是個開始，FSG由內到外徹底改變利物浦。入主3個月內先辭退領隊鶴臣，由德高望重的杜格利殊暫代，最終該季只得第八位，於是又找來少帥羅渣士領軍。FSG擅玩Money Ball，巧妙運用運動數據找尋「性價比」高的球員，轉會策略亦有所改變：除個別例子，基本上專攻25歲以下年輕球員，羅渣士的領軍理念正好適合。

亨利與華拿多年來只從事棒球相關業務，FSG擁有美職棒球隊波士頓紅襪（Boston Red Sox），原本對英式足球全無興趣，他們不熟悉足球，並曾為此交上學費。聘用高莫利（Damien Comolli）為足球總監，結果買入一堆「水貨」。不過高莫利引入的分析師米高愛華士（Michael Edwards），日後成為多宗「神交易」背後的格價專家。導致他被炒的最後一根稻草──佐敦軒達臣，最終成為球隊首奪英超的冠軍隊長，實在有點冤枉。

球場內的一切需時學習，他們最擅長的品牌建立和商業推廣幾乎立即已取得效果。FSG短時間內已為球會物色到大量新贊助，引入現代化球會管理，一步步幫助球隊重上軌道。

【高普領軍首仗球員身在何方？】

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高普加盟改變一切

雖說球隊在羅渣士麾下離聯賽冠軍只差一步，但當時利物浦只能說是「體質有改善」，爭冠之路其實有點勉強，至2015年魅力十足的德國主帥高普加盟，紅軍才是真正重生。

高普的微管理將球隊一切打理得熨貼，為球隊和每個球員定下目標，同時科學化管理球員各項數據，發揮出球員最大潛力。更重要是他高超的管理技巧，球隊上下變得團結一致，全力朝共同目標邁進。他與愛華士等組成的轉會委員會，發掘出一個又一個超值球員，800萬英鎊筍價從侯城收購羅拔臣，幫助這個蘇格蘭球員逐步蛻變為全球最佳左閘之一，正是最佳示範。

高普是利物浦近季成功關鍵人物。（Getty Images）

Money Ball的威力

他們不會死守低買高賣方針，亦懂得買入帶來龐大價值的高價球員，連率先引用Money Ball的美國職棒球隊奧克蘭運動家（Oakland Athletics）前總經理Billy Beane也大讚利物浦。現為運動家執行副總裁的他認為，最佳例子是4000萬英鎊買入沙拿，「當時人們認為他太貴了，結果他的價值，遠遠超越他的轉會費」。

Billy Beane說：「這是善用數據優勢的最佳例子：花去一大筆金錢後，取得高於人們預期的價值。」7500萬英鎊收購中堅雲迪積克、6680萬英鎊購入門將艾利臣，道理也是如此。

高普加盟後，球隊穩定朝正確方向前行。一切並非一蹴而就，第一年聯賽盃決賽不敵曼城，歐霸決賽被西維爾擊敗；第二年英超重返前四，搶得歐聯資格；第三年闖入歐聯決賽，冠軍卻是皇家馬德里。一步步上揚，到他領軍第四年終於奪得歐聯錦標，跟英超冠軍又只差1分之微；幸好踏入第五年，大功告成，以極具說服力姿態，捧起英超錦標。

【利物浦首度高舉英超獎盃】

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失去歐超聯金蛋 是時候收割了

FSG投資利物浦10年修成正果，2017/18財政年度利物浦錄得1.25億英鎊稅前盈利，打破世界紀錄，球會價值連年攀升。2019年5月財經雜誌《福布斯》估計利物浦價值達17億英鎊，甚至有專家估計他們價值已超越20億英鎊，足足是FSG當年投資的6倍以上。

當時業務欣欣向榮，未聞FSG想賣盤，轉捩點是各大豪門構思出來的發財大計——歐洲超級聯賽（歐超聯）2021年4月在各大足球監管機構封殺和球迷大力反對下胎死腹中。在商言商，電視轉播和其他商業收益步入平台甚至衰退期，未來收入缺乏上升重大動力，眼見車路士今夏獲42.5億英鎊收購，FSG趁機獲利實在無可厚非。

車路士易主，賣出42.5億英鎊高價，FSG難免心動。圖為車路士新班主托德波里。（Getty Images）

新班主的潛在危機

約翰亨利信守收購時許下的四大承諾：吸引全球最佳球員加盟，令紅軍再次成為一支不斷贏波的勝利之師，問鼎歐聯和英超錦標，以及為球隊建立勝利文化。經歷12年高低起跌，亨利當年承諾，已全數達到。最難得的是，FSG治下為球會再次帶來穩定——重視球會長遠目標，不會隨便為眼下劣績炒教練，每年定下目標一步步實踐。

日後新班主上場，能否跟FSG一樣信任高普或他的繼任人？轉會收購能否延續上手的好眼光，持續低買高賣，又能提升球隊實力？不少球迷希望利物浦能獲如曼城、紐卡素那樣的中東巨富班主，轉會市場競爭或留用隊中球星時，不用再為金錢煩惱，這種班主往往欠缺耐性，艾巴莫域治在車路士年代幾乎每年炒教練，對招在藍軍行得通，在利物浦是否同樣可行，又是另一回事，尤其球隊才經歷過30年聯賽未勝低谷，實在未有足夠勝利底蘊任性行事。

況且錢多不一定買到成功，國際體育研究中心（CIES）數據顯示，利物浦在2013到2022這10年之間，在轉會市場花費10.26億英鎊收購，位列全球第八，同市宿敵愛華頓期間花費亦達8.71億英鎊，不止沒有任何獎盃，上季甚至幾乎降班。兩者分別正是投資眼光，利物浦期內出售球員帶來7.46億英鎊，扣除後淨開支僅為2.8億英鎊，平均每年不到3000萬英鎊，球會可輕鬆負擔。站在球會管理角度，與其像沒有明天似的一口氣豪氣收購，催谷短期成績，倒不如細水長流式逐年改善體質，長做長有。

FSG與約翰亨利當日將苟延殘喘的利物浦拯救過來，如今名利雙收，就算未如球迷意願那樣大手買人，也說得上是功成身退。FSG離去後，球會又要再次面對未知數，能否維持過去10年來的穩定，勢主宰紅軍日後發展。