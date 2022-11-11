大專女足驚現35：0　理大教練解構原因　敗方隊長：我們不會逃避

日前大專盃女子足球小組賽，出現兩場懸殊比數，包括A組的香港城市大學以35：0大炒香港科技大學，及B組的香港理工大學以22：0狂勝嶺南大學，惹來網民熱烈討論，無不好奇：「到底發生過什麼事？」

現任理大女足教練、亦曾教過嶺大女足10年的香港前代表張秋玲，就講述比賽當日情況、亦講述了懸殊比數所反映的香港女足發展現況。



香港大專體育協會昨日在社交網站更新了女子足球大專盃第一輪分組賽賽果，當中兩場大比數賽事惹來網民熱烈留言，不少人都直言比數誇張，又以電影《少林足球》作比喻，有人希望落敗的球隊不要氣餒，但也有人留下惡言：「好多0，疑似全部打假賽」、「啲妹豬心諗塊臉緊要過你場波，唔好整花我個妝」。

不少網民在大專女足賽果下留言。（Instagram）

理大女足現任教練張秋玲雖然是大勝的一方，但她接受《香港01》訪問時，直言有看到網民留言，並為大敗的球隊抱不平：「先要強調的是，當日我們的對手（嶺南大學）踢得很盡力、很努力跑，賽果如此，只是因為大家實力有差距。」

女足球員基本功大躍進 入大學後更顯差距

張秋玲解釋道，理大陣中有約5名香港女子青年代表隊球員，而整個大專盃中，其實只得大敗的兩隊（嶺大及科大）沒有港隊成員，不少有志向足球發展、公開試成績又不俗的女子足球員，都會選擇包括理大等大學，「不同於5、6年前，好多女仔是入大學才開始踢波，當時我要由基礎教起；現在的女孩子入學加入足球隊時，已有良好的足球基礎，我只需由戰術入手。」

0：35大敗予城大的科技大學，本身在女甲聯賽和富社企效力的隊長曾敏棋亦坦言是第一次以如此大比數輸波，憶述對手的基本功非常好、體能和逼搶都佔優，但科大亦曾是勁旅，「以前曾有港隊成員或Exchange（交換生），甚至18/19有攞過第3名……上一年同樣對城大都係輸15：0，今年今場係科大敗得最嚴重嘅一場。」

她指出，兩年疫情對球隊影響亦很大，「實體訓練次數少之又少，有球員離開。其他U有港隊、或者運動員計畫，無得比較。」她亦指出科大課業繁重，隊員或希望花更多時間在學業上，「一星期只練一天，我在出面（球會）踢過之後都知道咁樣係完全唔足夠，無論係技術、觀念定係體能上都訓練唔夠……只能盡量叫大家提早做好學業，再抽時間黎訓練，或者去理解下唔同球員嘅情況。如果無法在校方制定的時間訓練，就組織其他日子做自主訓練。」

張秋玲為香港女足前代表、也曾執教不同學校、球會及青年軍等，曾領傑志女足奪得聯賽冠軍。（資料圖片／袁志浩攝）

張秋玲在本地女子足壇作賽、執教多年，進而說這情況也反映了香港女足發展青訓多年後的小成果，指多年前不少女足球員也是入大學才開始踢波，但現在進入大學的球員，正是首一兩批從小接受系統訓練的女子球員，「現在她們適齡踢大專了，其實女子足球人口多了很多，會踢波的女仔，比以前增加了好多。現在大專盃，大家的實力都提升了，其實嶺大也有進步的。」

香港足總自2011年通過《鳳凰計劃》後，女足發展也大大受惠，除復辦女足聯賽，也開始建立青訓，曾舉辦女子青年聯賽，《鳳凰計劃》完結後，再有《五年策略計劃》及《展望2025策劃計劃》作後續。在《五年計劃》總結報告中，可見足總各項女足計劃參與的總人數大有增長，由2015/16球季的2391人，到2017/18球季的5220人，增加逾倍，到2019/20年則因疫情等有所回落至4078人，但仍超越了3000人的最終目標。

近年香港女足發展迅速、女子足球人口大有增加。（HKFA）

至今，女子青年軍在各球會及區隊已相當普遍，香港女足代表隊由U12開始到成年隊設有多個梯隊，賽馬會同時有舉辦女子青少年足球訓練計劃，令女子足球員無論在港隊或球會，從小到大都有許多比賽及訓練機會，升上大學後倘與未受過正規訓練的球員對賽，出現極大差距亦很自然。

有勇氣落場盡力踢才最寶貴 科大隊長：我們不會逃避

張秋玲曾在2005年起執教嶺大女子足球隊10年，談到今次嶺大遭她帶領的理大以22：0擊敗，她坦言其實嶺大女足「好叻、好有心」：「她們本身都不是踢開波，而是其他項目的運動員，但她們都對足球好有興趣、好努力。多年前，嶺大女足曾想報名本地一個大型的五人足球賽，但競爭激烈下，以嶺大名義報名一直未被接納，就來問我能否幫忙，還說：『被人炒8球、10球也不要緊，我們只想踢波』。」

大專盃女足的賽果或懸殊，但背後反映了女子足球的發展，及參賽球員不論背景如何，都對足球抱有熱誠。（Youtube@女子足球天地womenfootballworld）

她續指：「其實面對這樣大的實力差距，（對手）球員仍有那份勇氣落場比賽、盡力去踢，這才是最寶貴、最值得欣賞的。大專盃是重要的比賽，我們要尊重比賽，不能放軟手腳，大家都要盡力，賽後我們也去鼓勵嶺大球員不要放棄。」

科大隊長曾敏棋也憶述，雖然大敗予城大，但全隊都十分盡力：「有一球我們防守了5分鐘，對方先射到門。我當時同大家講：『我們在進步了，對手要花更多時間才能入球』。」她強調：「我們知道跟對手實力有差距，也知道這差需要時間和心力去彌補，但我們不會逃避。我們會盡全力去踢好每一場比賽。」

說回今次大專盃賽果引起熱議，張秋玲總結道：「不要無視敗方的努力，也不要抹煞勝方的實力。」