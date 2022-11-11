劍擊世界盃｜新賽季開鑼　港隊改制港將盡出　張家朗江旻憓明登場

劍擊新賽季正式開鑼，首站罕有地在同一個周末舉行5站賽事，除了女子花劍外都有賽事。港隊當然有派員出戰，力爭打響頭炮。細看各個劍種的參賽名單，發現男子花劍及重劍人強馬壯，逾10人參賽，與本地排名制度有變有直接關係。



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本地公開賽「挑戰盃劍擊錦標賽」後，劍擊國際賽賽季隨即開鑼，5個世界盃分站在同一個星期上演。

男﹑女子佩劍在阿爾及利亞首都阿爾及爾（Algiers）舉行世界盃；男﹑女子重劍分別在瑞士伯恩（Berne）及愛沙尼亞的塔林（Tallin）出戰；男子花劍則在德國波恩（Bonn）舉行另一站世界盃，女花今周沒有賽事。

劍擊國際賽今周開鑼，佩劍世界盃已在阿爾及利亞上演。（FIE圖片）

港隊當然有派員出戰，精銳盡出，張家朗﹑蔡俊彥及江旻憓等亦有參賽，力爭在新賽季首站響頭炮。以上3人皆在世界排名前16位，故此直接躋身正賽圈，其餘劍手則需要透過外圍賽爭逐正賽資格。

男﹑女子佩劍首日外圍賽已在周四（10日）完成，何思朗與薛雅齊成功突圍。至於花﹑重劍，將在今日上演外圍賽，明將舉行正賽，張家朗及江旻憓皆會登場，屆時更有網上直播。

直播連結：男子花劍波恩站＆女子重劍塔林站

劍擊世界盃｜兩佩劍港將阿爾及利亞站闖正賽 薛雅齊挑戰7號種子

何思朗再躋正賽圈，將與意大利劍手爭晉級。（資料圖片／夏家朗攝）

港將踴躍參賽 與香港劍總改制有關

根據現時制度，港隊公費出賽名額只得4個。從國際劍聯（FIE）的參賽名單可見，港隊除了女子佩劍外，另外4項也多於4人參賽，其中男子重劍及花劍亦有多於10人報名。究竟劍手們何解願意自費出賽，與早前本地排名改制有關。

男子花劍：張家朗*、蔡俊彥*、楊子加、吳諾弘、崔浩然、蔣翱駿、李逸朗、陳建雄、鄭鐵男、梁千雨

男子佩劍：羅浩天、何思朗、陳智軒、陳樂熹、周頌羲

女子佩劍：朱詠翹、歐倩瑩、梁洛文、薛雅齊

男子重劍：方凱申、何瑋桁、吳浩天、黎家俊、吳霆騫、劉昊峯、周澤軒、簡朗軒、黎旨倫、林楷喆、黃柏珩、WANG Liangdi

女子重劍：江旻憓*、陳渭泠、佘繕妡、連翊希、朱嘉望、方心



*為世界排名前16名劍手



本地排名計分方法改變

本地排名，根據以往計分制度，顧名思義就只計本地賽，但劍總早前改革制度，將港將在世界盃或大獎賽的成績納入本地排名，而國際賽獲得的分數是雙倍，在最近5次本地賽及12個月內的國際賽，選取成績最好（分數最高）的4次，其中兩次必須是本地賽，累積分數就是排名積分。

本地排名如今不只單計本地賽，更把國際賽成績納入本地排名。（趙子晉攝）

調整遴選制度

根據香港劍總原定制度，世界排名只要前32名，基本上可以代表港隊出戰大賽，如世錦﹑亞錦及亞運會等。劍總早前同時微調遴選制度，若果有劍手曾經打入世界盃﹑大獎賽﹑世錦賽最後8強或亞錦賽4強，亦可獲「優先考慮」。換言之，國際賽殺入前8，甚至有獎落袋，基本上也可穩奪大賽資格。

以男子花劍為例，基本上張家朗與蔡俊彥穩奪兩席，另外兩個位置則由其他港隊成員爭逐。根據現時分數，吳諾弘獲46分暫列第3位，並以8分領先小將鄭鐵男，崔浩然與楊子加同以36分並列第5位。隨新賽季開鑼，分數有變動外，或許有劍手在其中一站殺上前8，便可穩奪一席，所以排名的位置仍然充滿變數。

港隊男花隊以張家朗﹑蔡俊彥﹑崔浩然及吳諾弘出戰世錦賽團體，能否以這組合出戰杭州亞運仍有不少變數。（資料圖片／FIE圖片）

以上兩點改革，同時影響來年杭州亞運的資格，故此劍手們踴躍參與國際賽，嘗試以好成績來爭亞運席位，就算未能躋身最後階段，分數上有進賬的話，也可改善自己的本地排名。

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