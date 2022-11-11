世界盃2022｜烏拉圭名單　卡雲尼拍蘇亞雷斯　曼聯零上陣小將入選

烏拉圭國家隊公布出戰卡塔爾世界盃的26人大軍球員名單，多名功勳老將入選，包括前線兩大射手蘇亞雷斯及卡雲尼。烏拉圭新老交替進度不錯，亦有不少正值當打之年的後輩接班，例如皇家馬德里中場費達歷高華維迪。



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36歲的高甸、35歲的蘇亞雷斯及卡雲尼俱在名單之中，相信他們會是最後一屆參加世界盃。其他為人熟悉的老將尚有門將梅斯利拿、後衛馬田卡沙利斯、高亞迪斯。

卡雲尼仍然是烏拉圭的鋒線主力。（Getty Images）

烏拉圭有不少新一代冒起，有力擔起大旗，例如巴塞隆拿的朗奴阿拿奧祖、熱刺的賓坦古亞、皇馬的費達歷高華維迪及利物浦的達雲紐尼斯。此外，效力曼聯但未曾為紅魔在正式比賽上陣過的翼鋒小將法真度柏利斯迪，亦有入選烏拉圭大軍。

法真度柏利斯迪雖被曼聯冷落，但獲烏拉圭國家隊看重。（Getty Images）

烏拉圭被列入H組，首場分組賽會鬥韓國，之後硬撼葡萄牙，最後一戰對加納。烏拉圭主帥迪亞高阿朗素（Diego Alonso）去年上任，接替一手建立起烏拉圭黃金一代的老帥泰巴利斯；泰巴利斯由2006年起執教烏拉圭，至去年離職。

烏拉圭近屆的世界盃的成績不俗，都能夠殺入淘汰賽，其中在2010年勇奪殿軍，而在2014及2018年兩屆就分別打入16強及8強。

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門將：梅斯利拿（Fernando Muslera/加拉塔沙雷）、沙治奧洛捷迪（Sergio Rochet/國民隊）、施巴斯坦蘇沙（Sebastián Sosa/獨立隊）



後衛：高甸（Diego Godín/沙士菲）、馬田卡沙利斯（Martín Cáceres/洛杉磯銀河）、荷西基文尼斯（José Giménez/馬德里體育會）、高亞迪斯（Sebastián Coates/士砵亭）、馬迪亞斯雲拿（Matías Viña/羅馬）、朗奴阿拿奧祖（Ronald Araújo/巴塞隆拿）、古利姆華利拿（Guillermo Varela/法林明高）、馬泰斯奧利華拉（Mathías Olivera/拿玻里）、荷西路爾斯洛迪古斯（José Luis Rodríguez/國民隊）



中場：馬泰斯雲仙奴（Matías Vecino/拉素）、賓坦古亞（Rodrigo Bentancur/熱刺）、費達歷高華維迪（Federico Valverde/皇家馬德里）、迪阿拉斯卡達（Giorgian de Arrascaeta/法林明高）、盧卡斯托拉拿（Lucas Torreira/加拉塔沙雷）、尼高拉迪拉告魯斯（Nicolás de la Cruz/河床）、文路爾烏加迪（Manuel Ugarte/士砵亭）



前鋒：蘇亞雷斯（Luis Suárez/國民隊）、卡雲尼（Edinson Cavani/華倫西亞）、麥斯高美斯（Maxi Gómez/特拉布宗）、達雲紐尼斯（Darwin Núñez/利物浦）、法真度托利斯（Facundo Torres/奧蘭多城）、法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri/曼聯）、卡路比奧（Agustín Canobbio/帕拉尼恩斯）

