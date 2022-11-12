世界女排聯賽｜香港站明年6月紅館舉行　中國女排相隔4年回歸獻技

疫情逐漸回穩，國際體育賽事逐漸回歸。曾經一年一度的「紅館打排球」，明夏回歸。國際排聯（FIVB）確定世界女排聯賽來年6月中在港舉行分站，中國女排等8支強隊，打足6日。



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女排聯賽專頁上載宣傳照，以中國女排副攻手王媛媛「預告」香港站回歸。（FB：Volleyball Nations League - HK）

世界女排聯賽的香港專頁今（11日）宣布2023年賽季，香港將於6月13日至18日於紅磡體育館舉行其中一個分站，並已確定參賽球隊。多年來獲本地球迷愛戴的中國女排將重臨香江，與本季聯賽冠軍意大利、土耳其、荷蘭、多米尼加、保加利亞、波蘭及加拿大較勁。

2019年香港站，中日女排對壘，袁心玥攔網。（資料圖片／楊宇翹攝）

以往不論大獎賽或聯賽，每站都以4隊對壘，上演6場。專頁指女排聯賽於本年實行新制，初賽減至6站，每站8隊參賽，比賽增至16場，賽期亦因此延長至6天。香港因新冠肺炎疫情而停辦賽事，事隔4年，終於爭取到再次舉行。回顧2019年的女排聯賽分站，中國、意大利、荷蘭及日本亮相紅館。意大利與中國同取兩連勝後狹路相逢，中國險勝3:2而奪得分站冠軍。

女排聯賽相隔4年，重返紅磡體育館。（楊宇翹攝）

香港近月重新舉行國際體育賽事，上月初紅館破天荒舉行世界桌球大師賽，逾八千觀眾欣賞桌球更成就史上最高入場人數的賽事。而香港球手傅家俊在紅館打出一棒147度，為人津津樂道。國際七人欖球賽亦於上周末圓滿結束。

紅館舉行排球賽，曾是香港每年一度體育盛事。（資料圖片／盧翊銘攝）