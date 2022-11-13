F1．巴西站｜衝刺賽演紅牛平治激鬥　小車隊創奇蹟後終需面對現實

F1（一級方程式世界錦標賽）巴西站上演今季最後一場衝刺賽，雖然車手及車隊總冠軍早已落實，但賽道上仍鬥得激烈：在排位賽爆大冷奪得頭位的哈斯車手麥奴臣，只消3圈便需面對現實；而平治和法拉利亦沒有放棄挑戰紅牛，最終平治更獲佳績。



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香港時間周六凌晨的排位賽第三回合（Q3），哈斯車隊的麥奴臣早段造出最快圈速、壓過犯錯的韋斯達賓登上第一名，緊接受惠於平治的佐治羅素發生意外，賽會出示紅旗暫停排位賽，同時下起大雨，令排位賽重新展開後，已無人能再造出比麥奴臣快的時間，使這名今季意外回歸的丹麥車手，更加意外地奪得個人及哈斯車隊在F1第一個頭位。

麥奴臣駕駛哈斯戰車奪得頭位，創下歷史。（Getty Images）

「你在開玩笑嗎？你在他X的開玩笑嗎！」麥奴臣透過車隊無線電獲悉自己排頭位後，相當激動，「我人生中還是第一次有這種感覺！」在排位賽中，兩連霸車手世界冠軍的韋斯達賓排第2、平治新星佐治羅素第3。

同樣駕駛哈斯戰車的「車神之子」米克舒密加，竟然排在包尾的第20，同一車隊兩車在沒有任何故障或意外下，竟分別排頭位及尾位，極為罕見，盛傳米克明年將遭老將侯根堡取代。

米克舒密加極大可能不獲哈斯留用。（Getty Images）

由於今周為衝刺賽，排位賽成績用於定奪衝刺賽起步位置，正賽則以衝刺賽成績排位。24圈（或最多30分鐘）的衝刺賽進入第3圈，麥奴臣便體會到F1的現實——儘管他起步不俗，首兩圈也受惠於身後「韋少」與羅素纏鬥，能一直領先，但一進入第3圈，韋斯達賓就憑紅牛優秀的直路速度輕鬆在起終點大直路爬頭，升上第1；緊接賽會宣布啟動減阻系統（DRS），羅素亦憑此不費力氣便超越麥奴臣，繼續追趕「韋少」。

到了第9圈，麥奴臣已遭兩架紅牛、兩架平治和一架法拉利超越，跌落第6，比賽期間他即使沒有犯大錯，最終只能以第8名完賽，獲得1分。這反映了F1的現實——資金最少的哈斯車隊，與投資最多的紅牛、平治、法拉利難以在軍備競賽中爭奪，也比不上中型班的麥拿侖等等。

羅素最終奪得衝刺賽第1位，將在正賽頭位起步。（美聯社）

不過麥奴臣賽後表示，自己享受首兩圈的領先之餘，仍滿意第8名的成績：「要將那些人擋在身後，本身就是不切實際的想法，我連試都不想試。我一早知道自己的目標是在第7、8名左右完成，而結果也反映了這一點，我也不想為了防守而浪費無謂的時間；而且我也要好好養着車胎呢。」

實力出眾的羅素（右）將與七屆冠軍咸美頓（後）一同在頭排起步，會引發怎樣的隊內競爭也成為焦點。（美聯社）

韋斯達賓戰車受損 平治擊敗紅牛鎖定頭排起步

賽事另一焦點就是在平治與紅牛的鬥法上，韋斯達賓和羅素先後解決麥奴臣後，便為了頭位而展開激烈的鬥法，「韋少」是唯一一名使用黃色中性胎的前列車手，其餘車手除威廉士的拉迪排外，全數使用紅色軟胎，他早段一度勉力守住羅素，但到第13圈，羅素終成功爬頭升上第一位；韋斯達賓其後陷苦戰，第19圈遭法拉利的辛斯超越，他在與辛斯的鬥法中前翼受損，未幾又遭平治的咸美頓爬頭，最終只能在第4位完賽，紅牛二號車手佩雷斯則以第5名完成。

STARTING GRID 🇧🇷



A front-row lockout for @MercedesAMGF1 👊



Fernando Alonso drops down the order following a penalty, and now starts P18 #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/TG7BWw7KKj — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

衝刺賽三甲最終依序為羅素、辛斯和咸美頓，不過辛斯早已決定會更換內燃機引擎部件，需罰退5格起步，將在第7起步，意味羅素和咸美頓兩名平治車手將一同在頭排出發，兩架紅牛則會在第二排起步，這無疑也是平治爭取今季第一個分站冠軍的大好機會。