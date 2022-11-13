港超聯︱業餘港會領先理文大半場　95分鐘遭張憙延幸運球絕殺

港超聯再現戲劇性賽果，業餘模式訓練、大部份球員都有正職在身的香港足球會，周日（13日）主場在大部份時間領先下，尾段被班費逾千萬的理文反勝1：2。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

港會今季曾勇挫被視為中游份子的標準流浪，第三輪聯賽後一度排榜首，球隊之後更逼和冠忠南區。這支傳統球會，今季本地球員只需「註9出3」，即最多可派8名外援上陣，比別隊多3位。球隊此戰在較細小的人造草主場出擊，獲1194名球迷觀戰，發揮優勢。

換邊後港會江雙財僅入替3分鐘，便接應福保羅長傳，虎尾腳一控後背對龍門挑射，剛好笠過出迎的袁皓俊入網。

理文加強攻力，換入中村祐人、亞哥斯達、鄭兆均、張憙延等進攻球員，78分鐘憑加維蘭博得12碼，他親自操刀主射踢向守門員右下方死角，費查卻照樣單手撲出。

幸加維蘭4分鐘後將功補過，接應亞哥斯達妙傳第一時間轉身抽入，加上張憙延95分鐘左路K角位抽射省中人改變方向破網，結果「黃黑軍團」險勝2：1，打破港會聯賽不敗走勢。理文賽後壓過傑志升至榜首，港會則排第四位。