高級組銀牌︱南區90+5失守　加時不敵傑志　鄭兆聰：應限制入籍兵

從0：7到1：0，冠忠南區幾乎在一周內就由大敗到「復仇」傑志，卻被丹恩奴域在下半場補時最後一秒射入追平。球隊最終在加時無以為繼，再以1：4不敵「藍鳥」，在高級組銀牌8強出局。

南區球迷賽後投訴傑志「靠外援」，意指球隊缺乏華人面孔；主教練鄭兆聰認為傑志跟隨規例派球員出場無錯，但希望足總考慮限制每隊入籍兵人數，拉近聯賽各隊間差距。



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南區上場慘吞傑志7蛋，當時主帥鄭兆聰強調球隊人腳不整，今仗要為自己「復仇」。南區有杜度跟翟廷峯復出改踢三中堅，隊長佐佐木周坐後備，明顯想先做好防守。「藍鳥」則收起了射手丹恩奴域及羅拔圖，由希臘前鋒文尼亞斯跟賓紀文取替。

兩軍早段踢成均勢，28分鐘南區短角球戰術，簡嘉亨與隊友撞牆後左路窄角度勁射，被艾里奧護空門。3分鐘後鞠盈智分邊予左路的史提芬彭利拿，他切入大位起射角度太正。

傑志上半場最有威脅攻勢出現在33分鐘，明加索夫放直線予基爾頓入楔，他面對伍瑋謙出近，左路近底線腳面「片」向遠柱，皮球慢流尾袋，但翟廷峯在白界線前飛剷解圍。

翟廷峯在白界線前飛剷解圍。（袁志浩攝）

「藍鳥」換邊後變回上場正選陣容，一度跟翟廷峯口角的明加索夫，把意外彈入場內的皮球踢向南區後備席，惹來雙方衝突。傑志尾段壓前，78分鐘被南區一次反擊得手，艾華高速壓入禁區射遠柱破網成1：0。

傑志及後兩翼多番傳中，都遭南區鐵桶陣化解。不過直至補時5分鐘最後一刻，「藍鳥」由丹恩奴域門前補中扳平1：1，南區多名球員隨即崩潰倒地，劉學銘更踢水樽洩憤；鄭兆聰更因向球證投訴補時太長而領黃。

南區球員在最後一秒被追平，十分失落。（袁志浩攝）

劉學銘踢水樽洩憤。（袁志浩攝）

雙方進入加時再戰，士氣低落的南區終再連番失守，明加索夫建功之餘，丹恩奴域亦完成帽子戲法。「藍鳥」結果反勝4：1，將於聖誕檔期跟理文或深水埗勝方爭入決賽。

丹恩奴域補時追平，加時更完成帽子戲法。（袁志浩攝）

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南區守門員伍瑋謙賽後坐在後備廂良久，消化好情緒才走回場內向球迷致謝。他說「好失落就一定」，因球隊難得從大敗後仍齊心努力重新建立起來，無奈結果未如理想。「穩守反擊，已經做到100分，但踢波就是這樣，頂不到最後一下，之後又體力很繼，很可惜，但向前看吧。」

伍瑋謙有提到，南區後備兵源始終不及傑志，而「藍鳥」72分鐘由艾力士入替潘沛軒後，場上只得混血兒周緣德有華裔血統，被南區球迷狠批「靠外援」。鄭兆聰賽後坦言「傑志無錯」，因規例上的確容許球隊起用入籍兵及外援，只是他個人認為，足總可考慮限制每隊入籍兵的人數。

伍瑋謙賽後一度呆坐在後備席上。（袁志浩攝）

「一隊兩個或三個（入籍兵）很合理，第四個就當外援。這是為了聯賽着想，否則各隊距離拉很遠，出現更多10：0、7：0。」

「入籍兵影響球隊實力是事實，有時並非我們不想給華人機會，但前提是他們有沒有準備好踢港超。我這個提議已經說了10年都無人聽，如果繼續大家就要接受。」

鄭兆聰建議足總考慮為每隊的入籍兵人數設限。（袁志浩攝）

傑志主教練朱志光則稱，球員是香港人、有香港特區護照，就有資格以「本地球員」身份出戰，「我不懂分別他們的種族，也不會去考究。除非有條例列明不准『鬼佬』踢，去驗DNA、有混血的都不准。」對於鄭兆聰的建議，他沒有正面回應，僅表示球隊會跟隨足總規例做事。