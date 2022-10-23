高級組銀牌︱東方挫晉峰晉級　教練談限制入籍兵：不是我們說了算

高級組銀牌賽半準決賽，東方周日（23日）輕取晉峰晉級，一周內兩度擊敗對手。

昨日銀牌賽後，南區主教練鄭兆聰建議足總對每隊入籍兵人數設限，兩軍教練分享了自己的看法。



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晉峰一周前0：4不敵東方，隨後公布主教練鄧冠研賽前已因私人理由離隊，今仗暫由總教練何信賢領軍。「粉紅兵團」仍是先落後的一方，衞冕的東方兩分鐘便憑巴杜姆禁區頂燙射世界波成1：0；這位西班牙前鋒及後再接應孫銘謙頂後，禁區內勁射卻被救出。

巴杜姆為東方先開紀錄。（袁志浩攝）

晉峰17分鐘再失守，艾拔簡勞後場交錯波，皮球輾轉落到蔡立靖腳下，這位新加盟東方的中華台北代表離門30多碼遠射笠死羅澔陽。晉峰上半場兩次在禁區邊搏得罰球，惟費利浦薩主射都無功而還，半場落後0：2。

孫銘謙53分鐘接應傳中輕鬆撞入，東方拋離至3：0；不過入球前費利浦薩兩度於東方右路突破，製造埋門機會，守門員葉鴻輝即把握慶祝時間，跑到半場親自提點右閘亞歷斯祖。

葉鴻輝提點亞歷斯祖。（袁志浩攝）

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東方之後改由胡晉銘踢右閘，但仍無阻費利浦薩建功，這名巴西外援57分鐘左路罰球直射，省中人牆改變方向入網。最終東方贏3：1，晉級後在聖誕檔期舉行的準決賽，鬥標準流浪及香港U23的勝方。

費利浦薩為晉峰破蛋。（袁志浩攝）

晉峰總教練何信賢先談易帥，強調球隊未受人事變動影響，「我們做了很多功夫，他們已克服、適應到。我們也不再是3年前的晉峰，希望年青球員醒覺，去面對目前困境。」

被問到球員跟前主帥鄧冠研是否在合作上有分歧，何信賢沒正面回應，「一間公司總有問題，最重要是解決到，相信球員跟鄧sir會明白。」他透露，會方正尋找合適的新帥，料會優先考慮西班牙籍教練。

何信賢希望本土年青球員要生性。（袁志浩攝）

有建議入籍兵應設限 何信賢：本土球員要生性

傑志日前於銀牌反勝南區，被球迷質疑「靠外援」，意指該隊只得少數球員擁有華裔血統或面孔，主要派外援跟入籍兵出場。執掌南區的鄭兆聰賽後建議，足總可考慮限制每隊入籍兵數目，以減少各隊實力的差距。

對此何信賢表示，傑志跟隨規例、無可厚非；本土球員要珍惜比賽機會，自己作為教練，也會做好本分，鍛煉好己隊球員，「本土球員要生性，挑戰比自己水平高的球員，希望他們懂去進步，而不是拉低別人的水平。」

至於東方主教練盧比度也承認「藍鳥」做法「合法」，「他們做可以做的事，對他們而言很好，十分好！我不能說什麼。」他同意現時本土球員較少上陣機會，球隊也難跟傑志匹敵，新建議或可改善情況，但強調自己沒有辦法，「這不是我們說了算，是足總的決定。」