世界盃講古．韓國｜讓球迷忘不了的黑歷史　為舉世韓風添上污點

當孫興慜登上去季的英超神射手寶座時（與沙拿並列），有人說是亞洲之光，亦有人嗤之以鼻，大抵很多人沒有忘記，韓國在20年前憑「主場之利」奪得世界盃殿軍的往事。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



韓國早在1954年便參加世界盃決賽周，是1938年的荷屬東印度（印尼獨立前的國家、荷蘭殖民地）後，首支亞洲隊參賽；1986年之後，韓國更未嘗缺席，總共11次躋身決賽周，也是亞洲之冠。因此，當「太極虎」在2002年憑藉主場之利，加上荷蘭神奇主帥軒迪克帶領下打入準決賽，取得亞洲球隊在世盃的最佳戰績時，似乎是理所當然的事。然而，世人卻不一定這樣理解，尤其意大利與西班牙人絕對無法認同韓國的實力。

韓國連續踢走意大利和西班牙殺入4強，卻是許多球迷不能磨滅的回憶。（Getty Images）

那一屆賽事，韓國以3-4-3陣式，全場壓逼、全場狂奔的踢法，確實成了一股旋風，分組賽首仗擊敗波蘭還不意外，最後一仗力挫擁有費高與雷哥斯達壓陣的葡萄牙，叫人刮目相看。爭議在其後的賽事。16強對意大利一役，球證莫雷拉有多次影響賽果的判決，包括「羅馬王子」托迪在禁區內被侵犯反被他罰第二面黃牌驅逐離場，最終韓國在多打一人下，憑安貞煥頂入「黃金入球」而晉級；至於原本效力意甲佩魯賈的安貞煥在世盃後被解約報復，那是後話了。

8強對西班牙同樣爭議連連，「鬥牛軍」被無端吹掉了兩個入球最終於互射12碼階段遭淘汰，如果說第一球金泰映擺烏龍是巴拉查犯規在先（實際上觸碰很輕微）尚算有個解釋，那第二球祖亞昆傳中予摩連迪斯頂入，硬說皮球早出了底線，確實有點那個。到互射12碼祖亞昆宴客一球，韓國門將李雲在也明顯早在對方起腳前離開了白線，這一切，球證甘杜爾都視若無睹。

祖亞昆賽後由隊友安慰。（Getty Images）

安貞煥（右）在世界盃紅起來，但世界盃後即被佩魯賈炒魷。（Getty Images）

韓日世界盃的爭議其實在申辦的時候已開始，這不得不從鄭夢準說起。鄭夢準是現代汽車集團創辦人鄭周永的第六子，曾在麻省理工修讀碩士，加上是國會議員，因這樣的雄厚背景獲韓國足協看中，鄭夢準也發揮長袖善舞的才能，在1994年獲選國際足協副主席。韓國要安插要員在國際足球最高決策機關，無疑是因為日本那時正密鑼緊鼓申辦世界盃，韓國也要岔一腳。鄭夢準提出日本當時從未參加過世界盃的論點（就像現在卡塔爾那樣受爭議），且利用其他手腕游說了歐亞非三方足協，令原本全力支持日本申辦的國際足協主席夏維蘭治及日本，最終妥協於韓日合辦的方案。

由此可見鄭夢準當時在國際球壇的勢力，難怪他在2014年在受訪時被問到，「是否憑藉賄賂助韓國打入世盃4強？」他竟直言：「如果我有這樣的能力，為什麼不這樣做？」及後有指這只是說笑，但翌年他「剛巧」就被法院禁止參與足球事務6年。雖然這判決沒有公開披露他所犯何事，但「黑金」指控似屬空穴來風。

鄭夢準為韓國申辦世界盃，爭議同樣不少。（Getty Images）

背負着「黑歷史」的韓國，在之後的世界盃再沒令人驚艷的演出，近4屆賽事也只得一次突破分組賽，13場比賽只贏過3次，上屆雖然擊敗了德國，但也要多得對手到比賽末段已知出線無望而鬆懈。是不是沒有「主場之利」，韓國便無所作為呢？前3屆韓國都以本土主帥領軍，但包括名宿洪明甫都無法助韓國出線，今屆領軍的是保羅賓度，這個跟費高同期的葡萄牙前國腳，球員時代不算標青，但到身為教練時則以紀律嚴明著稱，「代表作」是執教葡萄牙國家隊期間，一手將拿尼的電話丟入垃圾桶，他接掌韓國後也繼續跟電話作對，禁止球員在用饍期間使用手機。當然，對於向來「聽話」韓國球員來說（軒迪克當年為了打破隊中長幼尊卑文化而下了不少工夫），如果這些規條能讓他們光明磊落地重拾輝煌，相信沒有人會介意教練再嚴厲一點。

今屆世界盃，紅起了中鋒曹圭成。（Getty Images）