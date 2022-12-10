世界盃講古︱法國迪甘斯神級公關技巧　收服性格巨星的Final Boss

自1962年巴西之後，再沒有球隊可以成功衛冕世界盃了，上屆冠軍法國能否成為60年來第一隊呢？



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



法國在世界盃有不少紀錄，例如世盃史上第一個入球，便是由法國人Lucien Laurent於1930年7月對墨西哥時所入；方亭在1958瑞典世盃獨取13球，則是單屆最多入球紀錄。現任主帥迪甘斯（Didier Deschamps）則是歷來第3個球員及教練時代都捧走世盃的人，也是德國名宿碧根鮑華後第二個還身兼隊長一職的。

年資稍深的球迷，應該不會忘記1998世界盃法國怎樣捧盃，施丹銅頭兩搖當然是致勝功臣，中堅白蘭斯在後防一柱擎天，連右閘杜林都可以在對克羅地亞時梅開二度，其他球星還有佐卡夫、比堤、迪西里等等，但如果你問時任教練積基特誰最重要，我肯定他會回答是迪甘斯。

法國1998年的世界盃冠軍陣容，星光熠熠，隊長迪甘斯（前）絕對是最重要一員。（Getty Images）

司職防中的迪甘斯，沒有亮麗的球技，沒有健碩的身形，沒有飛快的速度，但總在適當的時間出現在適當的位置，譬如：第一時間阻截對方的反擊、補回兩閘出擊後的空位、在兩名中堅前掃蕩，我會形容他是防線前的清道夫，後來的馬基利尼與簡迪或許就參考了迪甘斯的踢法。

司職防中的迪甘斯，沒有亮麗的球技，沒有健碩的身形，沒有飛快的速度，但總在適當的時間出現在適當的位置。（Getty Images）

法國隊歷代「麻煩友」數之不盡

迪甘斯從2012年便接掌法國國家隊，兩年後打入歐國盃決賽，2018年更領軍第二度捧起世界盃。十年匆匆，迪甘斯要面對的難關，不止是簡迪與普巴因傷缺陣（或許皇馬雙星曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）和卡馬雲加（Eduardo Camavinga）有驚喜演出呢），更重要是，如何用好有成為「球霸」跡象的麥巴比。

法國歷來「麻煩友」多多，不說太遠，「壞孩子」簡東拿初出道時便曾因落選國家隊，在電視訪問大罵時任教練米曹（Henri Michel）是「一堆屎」，及後被禁足國際賽。雖然一度獲柏天尼重召，但他及後又因為曼聯上陣時以「功夫腳」踢球迷事件而被罰長期停賽，到他刑滿復出，積基特已起用施丹來重建球隊而沒再徵召簡東拿了。

迪甘斯在上屆世盃前亦曾面對「麻煩友」事件，說的是賓施馬涉嫌以性愛影片勒索隊友華布拿，他果斷割席，而且也在樹立權威下，令在球會層面麻煩多多的普巴在國家隊變了乖乖仔，還在決賽射入一球。

法國隊麻煩友之一：賓施馬。（Getty Images）

當麥巴比變成「麥總」

麥巴比上屆世界盃時只是19歲的小伙子，給迪甘斯安放在右翼，還被要求經常協防，但他沒有任何怨言，更在俄羅斯大放異彩，不僅成為法國世界盃最年輕的入球者，也是繼球王比利後在世界盃決賽最年輕的入球者。麥巴比之後愈踢愈好，在法甲連續成為賽季神射手，於國家隊也儼然是領軍人物。

這也解釋了，迪甘斯在去年的歐國盃為什麼轉了陣，麥巴比返回最熟悉的前鋒位置，獲重召的賓施馬及基沙文輔助攻堅，這三叉戟攻力理論上很厲害，但迪甘斯為平衡攻守，將陣式由4-5-1改為3-5-2，麥巴比卻發揮不到水準，整個賽事夥粒無收（反而賓施馬入了4球），法國也在16強遭瑞士淘汰。麥巴比之後在場上表現依然出色，但場外負面新聞不少，例如轉投皇馬的鬧劇，又有傳聞他要求PSG踢走尼馬，近期更傳出因為PSG沒有履行對他的承諾，他又要在一月離隊云云，「麥總」之名不脛而走。

四年前的麥巴比，對主帥迪甘斯的指令從無怨言。（Getty Images）

迪甘斯——性格巨星的Final Boss

迪甘斯的98世盃隊友比堤近日接受訪問時說，法國隊內部混亂不是問題，他還用2002世盃時球隊很團結最後卻在分組賽出局做反面的例子。20年前的意外，主因在施丹臨近決賽周時受傷，到分組賽須紮住上陣，跟內部團不團結沒有關係；20年後的今天，另一球王級的賓施馬意外受傷退隊，反而令法國上下更穩定，基奧特與基沙文甘當配角，麥巴比已射入5球，隨時成為今屆的神射手之餘，並帶領法國打破60年的衛冕魔咒。

四年後，迪甘斯與「麥總」的關係，將成法國能走多遠的關鍵。（Getty Images）