C朗炮轟曼聯｜被視為忠實「護朗派」也叛變　里奧費迪南：冇得兜

C朗拿度炮轟曼聯後，首位站出來回應的曼聯名宿是里奧費迪南。雖然里奧向來都很支持C朗，但他承認這次再難以為C朗辯護，更明言C朗安排這個訪問的目的只有一個：離隊。

里奧認為曼聯與C朗之間的「愛情故事」已玩完，無法挽救，並指出C朗對朗尼的批評是冒犯，不應該在公開的訪問說出來。



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C朗炮轟曼聯的部分訪問內容在周一見報，之後利物浦名宿加歷查抽水，指99%的曼聯球迷都會站在主帥坦赫格的那一邊，只有1%不會，包括里奧費迪南。結果，這位加歷查口中的「1%」也選擇跟C朗割席。

加歷查表示99%的曼聯球迷都不會支持C朗，只有1%例外，包括里奧費迪南、堅尼及艾拉。（Twitter截圖）

44歲的里奧費迪南在2003至2009年與C朗在曼聯做過隊友，兩人關係一直友好，以往常常為對方講好說話。不過，看過C朗的訪問後，里奧在網上節目說：「我再不能坐在這裏為C朗辯護。想深一層，我明白背後的原因，他的所作所為全為了一件事：離隊。」

「在我眼中，曼聯與C朗之間的『愛情故事』已經完結，我不覺得可補救。我不認為球會會准許他回去，亦不認為他會回去。一切也是為了這個目的。」

里奧及C朗以前做過幾年隊友。（Getty Images）

「未有這次訪問前，我會維護他，認為球會有更大的責任，應該更好地去溝通。」

「我跟雲尼斯達萊、堅尼、碧咸、史譚做過隊友，他們所做的也沒有今次般嚴重，但都再沒有機會披上曼聯球衣。當你講到明不尊重領隊時，我不認為有可能挽回。球會怎樣可能在現任領隊之下准許C朗回來？不能做到的。」

效力曼聯的葡萄牙球星C朗。（Getty Images）

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朗尼日前指C朗今季的行為不能接受，希望他集中精神，努力工作，做好準備，等待領隊需要時的召喚。

在最新的訪問中，C朗不理解朗尼為何要批評他，更認為朗尼是出於妒忌，因為他仍在踢高水平的足球而朗尼已經掛靴。C朗說：「我並不想說，我現在看起來比他優秀，但這是事實……」

C朗及朗尼以前也做過曼聯隊友，在前線合作攻堅。（Getty Images）

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大家都是前隊友，里奧認為C朗這樣公開冒犯朗尼是不對的。里奧說：「朗尼出來，講了一些關於C朗的事，他是有權這樣做的。在C朗的訪問中，他提及了這些事，並冒犯了。作為隊友，你會希望這些說話是私底下的交流。」

C朗斥加利佬批評他為「博出位」

除了以「妒忌論」反駁朗尼外，C朗亦在訪問中反擊另一位前隊友加利尼維利，指加利佬批評他是為了「博出位」。C朗說：「批評是很容易的，我不太清楚在電視台工作的話，他們是否要一定批評別人才能變得受歡迎。我真的不明白。見到那些曾經跟你做隊友的人這樣批評你，真的很難受。」

加利佬批評過C朗後，在之後對韋斯咸的比賽前，遭C朗無視。C朗與沙夏及列納打招呼，但沒有理會加利佬。（網上片段）

被問到加利佬是否藉C朗的名氣吸引關注時，C朗說：「我認為他們有利用到的，因為他們都不是蠢蛋。我是世界上最多追隨者的人，這個不是巧合。」

事源在今季英超曼聯對車路士的賽後，加利佬說：「我們都了解他，我們都愛他，但他要接受自己再不是那位天之驕子。」之後在曼聯對韋斯咸的比賽，C朗與擔任節目主持的沙夏及列納熱情打招呼，但無視二人身後的加利佬。