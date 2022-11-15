C朗公開數臭曼聯疑惹般奴不滿　葡萄牙國家隊聚頭「相見如冰」

C朗拿度高調接受英國名嘴Piers Morgan訪問，力數正在效力的曼聯不是，消息不止震撼全球，似乎還影響他與隊友間的關係。

C朗與般奴費南迪斯是曼聯及葡萄牙國家隊皆為隊友，訪問出街後，二人在葡萄牙國家隊更衣室聚頭，般奴看到C朗態度冷冰冰，一反平日見到大師兄的熱情常態，C朗看來也有點愕然。



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C朗大罵曼聯訪問出街後回到葡萄牙國家隊，受到般奴費南迪斯冷待。（影片截圖）

37歲的C朗拿度不止是曼聯一代傳奇，同時是葡萄牙國民英雄，深得一眾後輩敬重，與他在曼聯和葡萄牙國家隊共事的般奴費南迪斯，當然也不例外。周日曼聯踢畢世界盃前最後一場比賽，般奴周一回到國家隊備戰2022世界盃決賽周，遇上C朗時態度卻大大轉變。

般奴與C朗「相見如冰」

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電視鏡頭拍下般奴進入葡萄牙國家隊更衣室一幕，當時C朗已在內，般奴看到對方後，左手輕拍C朗右臂一下，便隨即走向自己的位置準備更衣，似乎沒有交談的打算。直到C朗主動伸出右手，般奴隔了半秒才伸手跟他輕輕一握，但很快已收回手，令C朗呆了一呆，看來對般奴的冷淡反應感到意外。

般奴也沒有多理會對方，轉身便走，雖然臨走前向C朗微笑回應一句，但英國媒體和各地網民已將般奴的身體語言解讀為：他不滿C朗公開力數曼聯不是的訪問。

網民幾乎一致力撐般奴，「C朗面部表情反映一切，般奴是個真正球隊領袖，不容許C朗辱罵他的球會／領隊／隊友而沒有給他一點顏色。」另有人指出，「C朗訪問帶來另一問題，令（葡萄牙國家隊隊友）達洛治、般奴處境不必要地尷尬。」

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