英超｜C朗轟曼聯班主不關心球會、不關心足球　球會聲明有骨回應

C朗拿度怒轟正在效力的曼聯和領隊坦赫格,消息震撼全球,這個與英國名嘴Piers Morgan對談的訪問足本曝光,C朗的發炮對象,尚有曼聯班主格拉沙家族。葡萄牙球王力數格拉沙家族令曼聯變成一間「市場推廣球會」,毫不關心足球。



C朗在訪問中力數曼聯班主不是。(Getty Images)

格拉沙家族入主曼聯多年,一直被紅魔擁躉視為球會「吸血鬼」,只顧利益,不理成績,將曼聯當成提款機,被認定是曼聯由盛到衰的主因。C朗說,他從未跟曼聯的美國班主交流,「格拉沙家族根本不關心球會或職業體育,曼聯只是一間市場推廣球會(marketing club)。」

他在訪問中稱,「我只想球會得到最好,這是我回到曼聯的原因,因為我深愛球會。」

C朗又指出,「但球會內部有些事情令我們不能像曼城、利物浦如今甚至是阿仙奴那樣,在最高水平角逐。我認為,一間這樣的球會理應身處最頂層,不幸地,他們並非如此。」他更估計,未來兩至三年,曼聯也難以在最高水平競逐。

曼聯完成對富咸一仗後,英國《太陽報》率先披露C朗拿度接受名嘴Piers Morgan的訪問內容,C朗在訪問中毫不留情狂轟曼聯,「我被背叛了。球隊內有些人想我離開,這件事在上年已經發生。」

球會聲明「有骨」回應

C朗在訪問力數曼聯多宗罪,球會周一發聲明指知悉C朗的訪問內容,並會在取得一切事實後考慮回應,「我們專注重心仍是為下半季作準備,維持球隊良好走勢和信念,以及球員、領隊、職員和球迷一起建立的團隊精神。」(Our focus remains on preparing for the second half of the season and continuing the momentum, belief and togetherness being built among the players, manager, staff, and fans.)

簡單聲明看似「官腔」,最後一句突出「團隊精神」,卻似意有所指,針對在訪問中公開大罵球會和領隊的C朗「不團結」。

ESPN消息指,曼聯會方對C朗的部分指控感到震怒,當中包括今年夏天他被曼聯迫走,以及訓練基地卡靈頓的設施自他在2009年離隊後未作任何翻新。

C朗直言不尊重坦赫格,全因對方不尊重他。(Getty Images)

對蘭歷克﹑坦赫格大有意見

C朗拿度回歸曼聯不足一年半,紅魔鬼已經由3名不同的領隊執教,他在訪問中,除了舊隊友蘇斯克查,C朗對蘭歷克和坦赫格兩主帥均有話兒。對於蘭歷克,C朗這樣說:「當你連教練也不是,究竟是如何執教曼聯?我連他的名字也沒有聽過!」

至於現任主帥坦赫格,上任短短半季,與C朗的「牙齒印」甚多,最近期一次必定是提早離場風波。C朗拒絕在對熱刺的末段入替,並提早返回更衣室,其後坦帥下輪把C朗雪藏。對於坦赫格,C朗說得更沒有忌諱:「我對他(坦赫格)沒有尊重,因為他也不尊重我,對於那些不尊重我的人,我永遠不會尊重他。」

要不是費格遜,C朗都不會回歸曼聯。(Getty Images)

回歸全因費格遜 直斥奧脫福沒有進步

C朗拿度上年夏天與曼城無限接近,他直言全因恩師,他才由「藍變紅」。「他(費格遜)跟我說,『你無可能加盟曼城!』,然後我答應了,然後返回曼聯。」

重返成名地,卻有一件事令C朗驚訝,「當費爵爺離隊後,曼聯看似沒有進步過,跟以前一模一樣。」C朗直斥曼聯的訓練設施沒有改進,泳池﹑健身室﹑營養及其他科技上,皆原地踏步。

C朗再度離開曼聯似乎只是時間問題。(Getty Images)

重建曼聯由我做起

C朗拿度坦言依然深愛曼聯,但球隊要重回高峰,必須砍掉重練,「我想給曼聯最好的,所以我上季才回歸,這一點球迷應該清楚。不過,球隊內部有太多問題,引致我們無法與曼城﹑利物浦,甚至阿仙奴般走到前列,我認為這並非偶然。球隊需要重建才能迎來成功,如果他們決定由我開始,我不介意,這不是問題。」

即使C朗說明「我的離開也是愛」,不過C朗如此狠心,似乎他再度離開曼聯也是時間問題。

