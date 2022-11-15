英超｜C朗轟曼聯班主不關心球會、不關心足球　球會聲明有骨回應

C朗拿度怒轟正在效力的曼聯和領隊坦赫格，消息震撼全球，這個與英國名嘴Piers Morgan對談的訪問足本曝光，C朗的發炮對象，尚有曼聯班主格拉沙家族。葡萄牙球王力數格拉沙家族令曼聯變成一間「市場推廣球會」，毫不關心足球。



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C朗在訪問中力數曼聯班主不是。（Getty Images）

格拉沙家族入主曼聯多年，一直被紅魔擁躉視為球會「吸血鬼」，只顧利益，不理成績，將曼聯當成提款機，被認定是曼聯由盛到衰的主因。C朗說，他從未跟曼聯的美國班主交流，「格拉沙家族根本不關心球會或職業體育，曼聯只是一間市場推廣球會（marketing club）。」

他在訪問中稱，「我只想球會得到最好，這是我回到曼聯的原因，因為我深愛球會。」

C朗又指出，「但球會內部有些事情令我們不能像曼城、利物浦如今甚至是阿仙奴那樣，在最高水平角逐。我認為，一間這樣的球會理應身處最頂層，不幸地，他們並非如此。」他更估計，未來兩至三年，曼聯也難以在最高水平競逐。

曼聯完成對富咸一仗後，英國《太陽報》率先披露C朗拿度接受名嘴Piers Morgan的訪問內容，C朗在訪問中毫不留情狂轟曼聯，「我被背叛了。球隊內有些人想我離開，這件事在上年已經發生。」

球會聲明「有骨」回應

C朗在訪問力數曼聯多宗罪，球會周一發聲明指知悉C朗的訪問內容，並會在取得一切事實後考慮回應，「我們專注重心仍是為下半季作準備，維持球隊良好走勢和信念，以及球員、領隊、職員和球迷一起建立的團隊精神。」（Our focus remains on preparing for the second half of the season and continuing the momentum, belief and togetherness being built among the players, manager, staff, and fans.）

簡單聲明看似「官腔」，最後一句突出「團隊精神」，卻似意有所指，針對在訪問中公開大罵球會和領隊的C朗「不團結」。

ESPN消息指，曼聯會方對C朗的部分指控感到震怒，當中包括今年夏天他被曼聯迫走，以及訓練基地卡靈頓的設施自他在2009年離隊後未作任何翻新。

C朗直言不尊重坦赫格，全因對方不尊重他。（Getty Images）

對蘭歷克﹑坦赫格大有意見

C朗拿度回歸曼聯不足一年半，紅魔鬼已經由3名不同的領隊執教，他在訪問中，除了舊隊友蘇斯克查，C朗對蘭歷克和坦赫格兩主帥均有話兒。對於蘭歷克，C朗這樣說：「當你連教練也不是，究竟是如何執教曼聯？我連他的名字也沒有聽過！」

至於現任主帥坦赫格，上任短短半季，與C朗的「牙齒印」甚多，最近期一次必定是提早離場風波。C朗拒絕在對熱刺的末段入替，並提早返回更衣室，其後坦帥下輪把C朗雪藏。對於坦赫格，C朗說得更沒有忌諱：「我對他（坦赫格）沒有尊重，因為他也不尊重我，對於那些不尊重我的人，我永遠不會尊重他。」

要不是費格遜，C朗都不會回歸曼聯。（Getty Images）

回歸全因費格遜 直斥奧脫福沒有進步

C朗拿度上年夏天與曼城無限接近，他直言全因恩師，他才由「藍變紅」。「他（費格遜）跟我說，『你無可能加盟曼城！』，然後我答應了，然後返回曼聯。」

重返成名地，卻有一件事令C朗驚訝，「當費爵爺離隊後，曼聯看似沒有進步過，跟以前一模一樣。」C朗直斥曼聯的訓練設施沒有改進，泳池﹑健身室﹑營養及其他科技上，皆原地踏步。

C朗再度離開曼聯似乎只是時間問題。（Getty Images）

重建曼聯由我做起

C朗拿度坦言依然深愛曼聯，但球隊要重回高峰，必須砍掉重練，「我想給曼聯最好的，所以我上季才回歸，這一點球迷應該清楚。不過，球隊內部有太多問題，引致我們無法與曼城﹑利物浦，甚至阿仙奴般走到前列，我認為這並非偶然。球隊需要重建才能迎來成功，如果他們決定由我開始，我不介意，這不是問題。」

即使C朗說明「我的離開也是愛」，不過C朗如此狠心，似乎他再度離開曼聯也是時間問題。

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