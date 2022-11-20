世界盃熱話｜開幕前C朗美斯為LV罕有同框　一張硬照轟動全球

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前在其全球熱議的專訪中，盛讚多年對手美斯（Lionel Messi），兩人在世界盃揭幕日（20日）早上一同分享合作為LV拍攝的廣告硬照，再次震撼全球球迷。



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C朗和美斯在球場上爭逐16年，誰才是「球王」的爭論也一直未停止過，不少球迷都希望有朝一日兩日可以同隊成為夢幻組合。

這對「球王組合」能否在球場上出現是未知之數，但卻在時裝界成真——兩人一同為Louis Vuitton拍廣告，由知名攝影師Annie Leibovitz操刀，拍下兩人以LV行李箱作棋盤對奕，兩人也同時發「公關文」，寫道：「勝利是一種心境。雕琢勝利已是我們的多年傳統。」出自合共奪得12次金球獎（美斯7次、C朗5次）的兩大球王口中，更具說服力。

美斯與C朗拿度這張LV廣告硬照，惹來轟動。（Twitter@Cristiano）

拍攝這幀硬照的Annie Leibovitz是著名美國人像攝影師，她曾拍下多位名人的硬照，包括Mick Jagger、約翰連儂與小野洋子的經典《滾石》封面照、前英女王伊利沙伯二世、尊尼特普與前女友姬蒂摩絲（Kate Moss）、碧咸、Taylor Swift等等。