世界盃2022｜美斯「五代同堂」玩馬騮搶波　夢幻時刻喚起多少回憶

這個場面震撼過蜘蛛俠三代同堂！這是美斯的「五代同堂」！

美斯的贊助商adidas昨日（18日）推出了一條別具心思的宣傳片，為最後一次出戰世界盃的美斯打氣！在30秒的短片中，由2006年世界盃的那位長髮少年，到如今已經是35歲的阿根廷老隊長，來自5屆世界盃的5位美斯同場踢波。最後，今天的美斯搭住2006年美斯的肩膀，5人一起離開球場。



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5代美斯同場。（Twitter）

adidas昨日推出最新的宣傳片，以美斯為主角。片段一開始，2006年的19歲美斯亮相，之後他傳球給2010年的23歲美斯。他們正跟2014年的27歲美斯以及2018年的31歲美斯玩「馬騮搶波」。皮球被大腳踢走，落在2022年的35歲美斯腳下。

各代美斯一起踢波。（網上片段截圖）

4位年輕美斯招手叫35歲的美斯過去一起玩，35歲日今美斯笑住落場，一起玩「馬騮搶波」，由最年輕的19歲美斯做「馬騮」。在片段的結尾，35歲美斯搭住19歲美斯的肩膀，身邊還有另外3位美斯，5位美斯一起步離球場。

what is better than one Leo Messi? ✋x Leo Messi



In our family, impossible is what we do. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/H2X4ckOPi3 — adidas Football (@adidasfootball) November 18, 2022

這段片段的英文文案較簡單：「有什麼比一個美斯更好？5個美斯。在我們的家庭之中，所做的就是不可能的事。」

遇上19歲的自己，你會跟他說什麼？（網上片後截圖）

內地版本的中文文案更觸動人心：「當時光的列車緩緩駛向卡塔爾，35歲的梅西（美斯）就在那裏，深情的目光望過去，都是自己19歲，23歲，27歲，31歲的影子。」

「2006，我們記得，少年用三分鐘驚豔世界。

2010，我們懂得，出局並不是結局。

2014，我們難忘，一步之遙有多遠。

2018，我們明白，轉身無法離開的意難平。

究竟什麼樣的終點，才配得上這一路的披荊斬棘。再次出發，為夢想傾盡全部。」

5代美斯一起離開球場。（Twitter）

【5代美斯】