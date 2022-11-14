F1．巴西站｜佐治羅素開齋奪生涯首冠　頒獎台感動落淚

2020年的巴林薩基爾站，當時佐治羅素臨危受命，代替染疫的咸美頓代表平治車隊出戰，曾經帶開一段距離，可惜戰車唔聽話，最終退賽收場，與生涯首勝擦身而過。

佐治羅素其後正式加盟平治，碰着改例下戰車實力不如前，這名英國車手等了又等，到今季巴西站終於一嘗冠軍滋味，與咸美頓包辦冠﹑亞，羅素不禁喜極而泣。



佐治羅素（George Russell）首次代表平治出戰，是2020年的巴林薩基爾站，當時他曾經帶頭，可惜戰車未能返回終點，最終退賽收場，連頒獎台都上不了，賽後他躺在草地的畫面依然歷歷在目。

巴西站｜衝刺賽演紅牛平治激鬥 小車隊創奇蹟後終需面對現實

兩年前，羅素因車隊失誤及欠運失落頒獎台。（佐治羅素Instagram截圖）

即使哈斯車手麥奴臣「爆大冷」排頭位出戰衝刺賽，佐治羅素其後奪冠，成功在正賽排頭位，隊友咸美頓（Lewis Hamilton）則排次席。麥奴臣與列卡度在首圈相撞，其後出動安全車，賽事恢復正常後，羅素隨即拉開領先差距，咸美頓則力拒後方的韋斯達賓來襲，兩人更發生碰撞，賽會其後認為韋斯達賓需要負責，被罰5秒。

韋斯達賓與咸美頓發生碰撞，其後韋少被罰5秒。（Twitter截圖）

佐治羅素在前方穩住領先優勢，咸美頓中段順利超越佩雷斯，平治再度包辦頭兩位，另一麥拿侖車手諾里斯（Lando Norris）因故障退賽，安全車再度出動，「平治雙雄」重開後拉開差距。

紅牛今季戰力突出，今站鮮有地出現任人魚肉的鏡頭，排在第3位的佩雷斯以較硬的中性輪胎，難敵後方的戰車，兩架法拉利及Alpine都先後輕鬆爬頭。最終佐治羅素無驚無險，首名衝線，咸美頓則緊隨其後，平治順利包辦冠﹑亞軍，亦是今季首個分站冠軍。

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紅牛戰車今季罕有地被多次爬頭。（Twitter截圖）

羅素獲生涯首勝：我無言了！

羅素效力威廉士時，曾經36站未有分數落袋，轉投平治後又遇上改例，戰車戰力大不如前，羅素憑自己實力在今季交出穩定的表現。自薩基爾站後，佐治羅素等了兩年，終嘗到勝利的滋味，同樣是職業生涯首個分站冠軍，他賽後不禁流下男兒淚。

佐治羅素終於踏上頒獎台最高一級。（Getty Images）

「我無言了，當我駛回車房時，彷彿所有回憶也湧回腦海中，由我小時候與父母帶我上駕駛小型賽車，到我賽車生涯的每一步，感謝每一個給予過我機會的人。」佐治羅素賽後說道，同時表示咸美頓給予他不少壓力，尤其是在安全車後，幸好他亦可以贏得生涯首勝。

即使咸美頓屈居亞軍，但他依然對車隊終於贏得分站而興奮，盛讚羅素兩日的表現出眾，同時感謝車隊上下的努力，才能成就這一個佳績。

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