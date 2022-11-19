港超聯︱理文險勝東方　張憙延再有貨交　陳曉明：毋忘扶持本地兵

港超球隊今季首循環先後擊敗勁敵傑志跟東方，位列榜首，主教練陳曉明卻不敢談及爭標優勢，希望讓球員減輕壓力。

這名主帥表示，在各種情況下，仍會協助本地球員『上位』，「本地球隊永遠不會忘記扶持本地球員」。



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兩軍對上一次於今年6月亞協盃分組賽交手，當時東方贏3：1，藍軍是今季聯賽唯一未敗之師，遇上迪高、艾華頓、黃威等舊將倒戈。理文同時收起基華尼頓跟亞哥斯達兩名外援，上仗絕殺港會的張憙延擔正。

張憙延沒有讓教練團失望，上半場於左路甚為活躍，面對亞歷斯祖「話過就過」；17分鐘他跟加維蘭「撞牆」後加速壓入禁區，惟射門欠力度。

張憙延今場表現活躍。（袁志浩攝）

東方後防犯錯 加維蘭助理文奠勝

理文上半場是佔優的一方，26分鐘一次角度，東方守衛梁振邦遲遲未解圍，起腳時卻又省中理文球員改變方向，皮球如直線傳送彈至加維蘭腳下，他單刀快葉鴻輝一步射入成1：0。

東方換邊後曾有孫銘謙打反擊，左路快放窄角度射中網側；但理文攻勢具威脅，艾華頓落底傳中，本來無人看管的基華尼頓卻待至「第三時間」才燙射，遭葉鴻輝單手救出。

加維蘭為理文射入奠定勝局的一球。（袁志浩攝）

戰至88分鐘，東方錄得今場最「近磅」埋門，後備入替的蔡立靖力壓黃俊皓頂彈地波，袁皓俊飛身於白界線前撲走皮球。最後理文以1：0擊敗東方，繼續坐榜首，乘次席的傑志明天方有比賽，把優勢帶開至3分。

理文贏波後於榜首擁有3分優勢，但多踢傑志一場。（袁志浩攝）

張憙延表現亮眼 陳曉明：不會忘記扶持本地球員

「贏波很重要，東方從來不易應付，但今場展現到我們是較好的一隊，告訴別人我們有力繼續挑戰聯賽冠軍。」賽後理文主教練陳曉明雖認為球員尾段在壓力下緊張，顯得被動，但仍讚球隊防守出色。

可是他不敢給球員太多壓力，被問及會否因勝仗已認為球隊爭標機會大增，他答得肯定，「完全不會去想。我從不懷疑球員想贏波的心態，但壓力太大會走樣。所以不會放大每一場波（的重要性），始終球隊未贏過聯賽冠軍，如何平衡決心、競技、謙虛是門藝術。」

陳曉明希望平衡球員決心、競技心及謙虛的心。（袁志浩攝）

這位「藝術家」今季暫時另一成功之處，是讓張憙延「彈出」，他別有一番感受。

「我不擔保本地球員場場踢足，但我一定不會『撳住佢』，而係『幫緊佢』。另一例子是袁皓俊，他狀態曾下滑，我們轉用陳嘉豪，但現在他狀態變好，我們又會支持他。本地球隊永遠不會忘記扶持本地球員。」

張憙延更當選今場最佳球員，他強調「練波表現好，比賽先會好」，認為教練跟外界給予信心，自己自然能做最擅長的事。「我會把握機會、繼續證明自己，也跟外援良性競爭。」張憙延最後指，會以大港腳為目標；惟他早前因港足U23醉酒事件而被停止入選港隊1年，禁賽期直至明年5月才屆滿。