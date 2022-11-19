港足明年友賽先作客後主場　金判坤有望來港倒戈　賀歲盃未有定案

香港足球總會行政總裁譚秋朗透露，因香港足球代表隊明年3月國際賽期與國際七人欖球賽撞期，屆時會到外地作客踢友賽；待至6月則計劃主場迎戰馬來西亞，前港足主帥金判坤有望倒戈。



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位於將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心，自2018年開幕至今接待超過100萬人次，足總今日（19日）為此舉辦慶祝典禮，邀得文體旅局局長楊潤雄、馬會行政總裁應家柏及足總會長霍震霆等出席。

足總慶祝賽馬會香港足球總會足球訓練中心接待超過100萬人次。（袁志浩攝）

足總行政總裁譚秋朗表示，對100萬里程碑感到欣然，「過去兩年半的疫情下，100萬已是不錯的成就，希望未來不會再受疫情影響。」他透露，足球中心鄰近將軍澳南海濱長廊的新入口已獲政府驗收，等待正式文件後、最快可於今月內啟用，日後市民可於港鐵康城站步行約8分鐘便抵達。

譚秋朗又稱跟應家柏就中心燈光系統及草地質素交流意見，預計1至5年內會再「升級」場地設施跟配套，除了讓港足受惠，也會提高公眾使用量。

足總CEO譚秋朗（後排中）指未來訓練中心會「升級」設施。（袁志浩攝）

港足明年3月先作客 6月或邀馬來西亞訪港

提到港足，他指足總本計劃在明年3月在香港大球場再辦友賽，惟國際賽期（3月21至28日）跟國際七人欖球賽（3月28至4月2日）相撞。「七欖賽前最少需要兩周保養草地，商討後遷就不到時間。」

譚秋朗補充，因旺角場容納人數較少，考慮成本效益，終決定讓港隊出外比賽，正聯絡部份東南亞國家隊。「把機會留在6月份吧，我們屆時肯定會主場出擊，想邀請馬來西亞（現由前港足主帥金判坤帶領）來港；9月便準備亞運，10月再辦主場賽事。」據悉，來屆亞洲盃決賽周有望延至2024年1月於卡塔爾舉行。

港隊最近一次主場比賽是今年9月，當時錄得過萬名球迷入場。（資料圖片／李澤彤攝）

1月賀歲盃未有定案 與港超球會商討參加內地聯賽

至於明年賀歲盃檔期，譚秋朗強調仍未有方案，甚至是否邀請外隊來港也未下決定。「想搞搞氣氛，但未必是傳統的那一種賀歲盃。」

日前文體旅局書面回覆立法會議員質詢時透露，會與內地相關單位探討容許香港球會參與內地職業聯賽的可行性。譚秋朗表示政府希望兩地多點交流，但一切須待通關後才可計劃具體細節，「想讓香港球員多點比賽、提高能力，這方向是正確的。足總會跟港超球會開會研究。」