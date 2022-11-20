世界盃2022｜開幕禮10時展開　BTS柾國將獻唱新曲《Dreamers》

撰文：高詩琦
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卡塔爾世界盃2022今晚（20日）揭幕，賽會周六（19日）宣布，韓國男子天團BTS（防彈少年團）的成員Jungkook（田柾國）將在開幕禮上，獻唱世界盃歌曲之一的新曲《Dreamers》，一度登上Twitter全球關鍵字第一位。

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卡塔爾世界盃的開幕禮將在今晚（20日）晚上10時展開，賽會周六宣布，BTS成員Jungkook（柾國）將會在開幕禮上演唱今屆世界盃歌曲之一《Dreamers》，消息一出，「Dreamers2022」迅即登上Twitter全球熱門關鍵字第一位，歌曲亦已在20日凌晨開始可在網上收聽。

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BTS所屬公司BIGHIT MUSIC也公布了柾國的表演詳情，宣布他將在香港時間晚上10時40分至11時10分演出。柾國早前已曾到訪卡塔爾錄製新曲，他日前再度飛赴當地準備今次演出。

柾國成為首位在世界盃開幕禮演出的韓國人，但此舉也惹來不少爭議。（Getty Images）

不過，卡塔爾世界盃因人權爭議，令曾傳出會參加開幕禮的巨星相繼辭演，包括拉丁天后Shakira和英國歌手Dua Lipa，當中Dua Lipa更是公開發文稱，「期待在卡塔爾解決人權問題後再造訪」，今次柾國應邀演出，同樣惹來不少批評。

Dua Lipa公開拒絕在卡塔爾世界盃演出。（Getty Images）

至於另一將在開幕禮上演出的Robbie Williams，則維護自己的決定，他接受意大利報章《Il Venerdì di Repubblica》訪問時稱，自己並不會縱容任何侵犯人權的行為，但認為自己若不去卡塔爾演出，未免虛偽：「虛偽之處在於，若我們在這地方（卡塔爾）這樣做（維護人權），那我們應以同一標準看待全世界，而若我們以同一標準看待全世界，大家就哪裏都去不了。」

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