女足︱阿仙奴跨季14場連勝負曼聯斷纜　歐國盃英雄傷出痛哭惹憂慮

世界盃2022如箭在弦的同時，英格蘭女子超級聯賽（WSL）繼續全速上演。今季賽事阿仙奴、曼聯和車路士「三頭馬車」競爭激烈，周六深夜上演阿仙奴對曼聯的榜首大戰，兵工廠的不敗金身終被打破，比起落敗更慘痛的消息，是陣中翼鋒美亞特（Beth Mead）尾段受傷倒地，之後更痛哭起來，令人憂慮這位英格蘭歐國盃奪冠英雄的傷勢或十分嚴重。



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曼聯女足作客阿仙奴全取3分。（Getty Images）

阿仙奴女足今季頭6場全勝，連同上季賽事，已累積跨季14連勝，創下WSL紀錄，歐聯分組賽亦場場奏凱。這支擁有今夏歐國盃神射手美亞特的勁旅，近日受到嚴重傷患問題困擾，特別是中後場失去隊長列圖（Kim Little）、英格蘭國家隊隊長莉亞威廉臣（Leah Williamson）兩大主力，防守能力大受影響。

今仗被外界認定為「冠軍前哨戰」，今仗阿仙奴在酋長球場出戰，多達40064球迷入場，大戰氣氛濃厚。可惜阿仙奴在人腳不整下，遭曼聯反客為主，上半場戰情一面倒之下，英格蘭國腳東妮（Ella Toone）39分鐘為紅魔先開紀錄。

挪威中場瑪琳下半場即為阿仙奴女足扳平曼聯1：1。（Getty Images）

半場休息後，阿仙奴終於醒過來，近況大勇的挪威中場瑪琳（Frida Maanum）一路由後半場引球推進，帶足半場後起腳，皮球省中曼聯球員改變方向入網。

阿仙奴扳平後，繼續進迫，美迪瑪（Vivianne Miedema）59分鐘入替諾比思（Jordan Nobbs），這位荷蘭星將73分鐘前場回後，皮球輾轉落入今仗踢左閘的麥姬比（Katie Macabe）腳下，愛爾蘭悍將左路一記精準妙傳，後上殺入禁區的右閘韋安羅莎（Laura Wienroither）第一時間撞射破網，阿仙奴2：1反超前曼聯。

美亞特末段傷出，她雙手按着右膝，忍不住哭起來。（Getty Images）

正當主場球迷以為3分已袋，未料比賽尾段劇情再有轉折，85分鐘曼聯先由端納（Miller Turner）扳平，另一位英格蘭歐國盃功臣路素（Alessia Russo）在補時1分鐘把握角球機會，門前頂成3：2，為紅魔在阿仙奴手上全取3分。

比起落敗，更令阿仙奴球迷心痛的畫面，是補時10分鐘美亞特與對手一次碰撞後倒地，期間她已痛得大叫和用手按着右邊膝頭，她被換出後被捕捉到正在痛哭一幕，令人憂慮她的傷勢或相當嚴重。

美亞特今夏在歐國盃大放異彩，攻入6球兼得5次助攻，是英格蘭奪冠主要功臣，假如嚴重傷及十字韌帶，肯定令阿仙奴今季爭標機會大打折扣。阿仙奴落敗後，與曼聯、車路士同樣7戰6勝1和得18分，僅以得失球差保住領先位置。