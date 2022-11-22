世界盃2022｜拉舒福特走出陰霾再披英軍戰衣　後備登場49秒建功

英格蘭在卡塔爾世界盃登場，首場分組賽即以6：2大勝伊朗，由5名不同球員建功，拉舒福特是其中之一。這名曼聯球星入替僅49秒即有收穫，攻入他在世界盃的首個入球，



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位處B組的英格蘭亮相，英軍由祖迪比寧咸先開紀錄，為大勝揭開序幕，其後布卡約沙卡梅開二度，加上史達寧﹑拉舒福特及基亞利殊各建一功，結果以6：2大勝伊朗，世界盃首戰全取3分。

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英格蘭在世界盃首戰大勝伊朗。（Getty Images）

入替沙卡的拉舒福特，由入場到入波不消1分鐘，「福仔」右路接應哈利卡尼的傳送，一控進入禁區，然後一扣擺過伊朗守衛，再以左腳掃把腳將皮球送入網內，入替短短3腳波便有進賬。拉舒福特49秒的入球，是他首次在世界盃有士哥，亦是史上後備入替第3快的入球。

拉舒福特對上一次披起英軍球衣出賽，原來已經是上年夏天的歐洲國家盃決賽，當時他射失12碼，英格蘭痛失錦標，「福仔」淪為代罪羔羊，其後愈踢愈無信心，接連進入低潮期，更曾經不獲英軍徵召。拉舒福特早前受訪時承認，飽受場外因素影響，故此影響場上的表現。

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拉舒福特熨射得手。（Getty Images）

直至坦赫格接掌曼聯後，拉舒福特的表現才逐漸有好轉，幸好趕及入選，成為英格蘭一員。相隔一年多再代表英軍出戰，拉舒福特即取得入球，更是他大賽的首球，他透過社交網站表達感受，「在世界盃建功的高興非筆墨能夠形容，全隊交出精彩表現，各位星期五再見！」

「邊到跌低，邊到起返身」，這個入球對拉舒福特的國際賽生涯必定有幫助，有望成為轉捩點。

拉舒福特在歐國盃決賽互射12碼宴客。（資料圖片／Getty Images）

拉舒福特入替多久入波？ 49秒 拉舒福特穿着幾號球衣？ 11號

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