世界盃熱話｜卡塔爾系統問題多多　外媒親證無門票照可入場睇波

世界盃2022已完成頭兩日賽事，然而當地球場的系統問題再成焦點。西班牙《馬卡報》表示，由於舉行荷蘭對塞內加爾的Al Thumama球場系統出現問題，球迷竟毋須出示門票亦可進場。



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英格蘭迎戰伊朗的賽前，大量球迷因票務問題未能進場。（美聯社）

事實上，國際足協的應用程式早在英格蘭對伊朗一仗賽前已出現問題，英媒《BBC》報道大量英格蘭球迷因門票程式系統問題而未能進場，一度滯留門外，國際足協其後發聲明指已在修復問題。之後另有傳媒報道，球場保安無計可施下，照放這批球迷入閘。

荷蘭對塞內加爾的比賽開始時，看台上有大量空位。（美聯社）

《馬卡報》報道，舉行荷蘭對塞內加爾的Al Thumama球場，票務程式系統跟旋轉閘門同時出現問題，為確保持票球迷能順利進場，大會索性將球場所有閘門開放，有大量未有購票的球迷亦趁機「偷雞」入場。

報道指部分球迷當時向保安展示應用程式「Hayya」的入場簽證，即可順利入場，而球迷只需購買任何一場世界盃比賽門票即可獲得這個簽證，很多球迷當時就是向保安人員出示這入場簽證成功進場。

馬卡報稱，有很多沒有購票的球迷「偷雞」進場。（美聯社）

《馬卡報》記者甚至親自嘗試「無票進場」，並拍片為證。片中可見較記者早進場的球迷向保安展示手機屏幕即獲進場，之後記者進場時甚至無展示任何證明，保安亦只是隨手一攔，記者沒有理會下繼續前行，保安並無跟進或阻止。記者到觀眾席後，亦無人繼續審查。



《馬卡報》記者闖關實錄：

涉事球場將在周三（23日）深夜12時舉行西班牙對哥斯達黎加的比賽，暫時未知當局是否已清楚並修復這一漏洞。

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