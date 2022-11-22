世界盃熱話｜卡塔爾系統問題多多 外媒親證無門票照可入場睇波
撰文：黎建明
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世界盃2022已完成頭兩日賽事，然而當地球場的系統問題再成焦點。西班牙《馬卡報》表示，由於舉行荷蘭對塞內加爾的Al Thumama球場系統出現問題，球迷竟毋須出示門票亦可進場。
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事實上，國際足協的應用程式早在英格蘭對伊朗一仗賽前已出現問題，英媒《BBC》報道大量英格蘭球迷因門票程式系統問題而未能進場，一度滯留門外，國際足協其後發聲明指已在修復問題。之後另有傳媒報道，球場保安無計可施下，照放這批球迷入閘。
《馬卡報》報道，舉行荷蘭對塞內加爾的Al Thumama球場，票務程式系統跟旋轉閘門同時出現問題，為確保持票球迷能順利進場，大會索性將球場所有閘門開放，有大量未有購票的球迷亦趁機「偷雞」入場。
報道指部分球迷當時向保安展示應用程式「Hayya」的入場簽證，即可順利入場，而球迷只需購買任何一場世界盃比賽門票即可獲得這個簽證，很多球迷當時就是向保安人員出示這入場簽證成功進場。
《馬卡報》記者甚至親自嘗試「無票進場」，並拍片為證。片中可見較記者早進場的球迷向保安展示手機屏幕即獲進場，之後記者進場時甚至無展示任何證明，保安亦只是隨手一攔，記者沒有理會下繼續前行，保安並無跟進或阻止。記者到觀眾席後，亦無人繼續審查。
《馬卡報》記者闖關實錄：
涉事球場將在周三（23日）深夜12時舉行西班牙對哥斯達黎加的比賽，暫時未知當局是否已清楚並修復這一漏洞。
世界盃2022 荷蘭對塞內加爾的比賽賽果如何？
荷蘭以2：0擊敗塞內加爾。
世界盃2022 在11月22日有沒有免費直播？
有，ViuTV在11月22日深夜12時將免費直播墨西哥對波蘭的C組首輪賽事，詳見：卡塔爾世界盃2022直播賽程
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