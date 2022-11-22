世界盃2022｜馬古尼代表英軍八面玲瓏　傷出離場添隱憂

「足球返唔到屋企，就是因為馬古尼！」

在曼聯的哈利馬古尼，縱然他是隊長，但他並非紅魔鬼的必然正選。當馬古尼披上英格蘭球衣時，表現脫胎換骨，今仗對伊朗就是最好例證。馬古尼助攻助守，以表現說話，還擊所有抨擊聲音。



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作為曼聯隊長的哈利馬古尼（Harry Maguire），在場上偶有「蝦碌」，這些畫面都被「曼迷」及球迷牢牢記住，這名29歲的英格蘭中堅經常淪為笑柄，連他入選英軍亦有爭議。

英格蘭對伊朗一仗，馬古尼如常正選上陣，但他在開賽前繼續被攻擊，有伊朗球迷在場外拉起橫額，寫上：「足球返唔到屋企，就是因為馬古尼！」及「哈利馬古尼你啲防守好恐怖」。

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現場有伊朗球迷展示標語，嘲諷英格蘭中堅哈利馬古尼。（Getty Images）

馬古尼以表現回擊嘲諷

哈利馬古尼今仗表現淡定，防守上一夫當關，全場對抗及空中對抗錄得100%的成功率，輕鬆化解伊朗的攻勢。馬古尼在後場表現不慌不忙，處理傳送準繩，全場錄得10次成功長傳，傳球成功率高達89%。

馬古尼今仗瞻前顧後，表現出眾。（Getty Images）

除了防務外，馬古尼在進攻同樣有貢獻，他在上半場接應捷比亞的角球，馬古尼從後力壓對方頭槌攻門，可惜中楣彈出。雖然與士哥只差一點點，但馬古尼也可造就隊友，英格蘭首個入球就是由馬古尼策動，他的傳送穿過兩名伊朗球員，最後由祖迪比寧咸頭槌建功。馬古尼其後再以「泰山壓頂」，力壓對手頭槌二傳，布卡約沙卡第一時間勁射破網。

馬古尼以頭槌攻門惟中楣彈出。（Getty Images）

因傷退下火線惹隱憂

面對嘲諷，馬古尼以表現說話，可惜這名曼聯隊長未能踢足全場，當英格蘭在65分鐘被伊朗攻破後，馬古尼突然坐在地上，臉容呆滯，軍醫為他進行腦震盪的檢查，其後無奈退下火線，70分鐘由艾歷迪亞入替。

馬古尼下半場中段不適被換出。（Getty Images）

馬古尼瞻前顧後，如今卻因傷離場，更有機會是頭部受傷，可大可小，令不少球迷擔心。馬古尼透過社交網站報平安，「我在下半場有些不適，安全起見下離場，期待星期五的賽事。」

英格蘭主帥修夫基賽後被問及馬古尼的情況時，強調馬古尼不是頭部受傷，「哈利馬古尼感到不適，他早在失守前已經表明，所以沒有死撐下去的原因，但問題亦不大。」

馬古尼無奈退下火線，幸好他賽後報平安。（Getty Images）

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