世界盃2022｜啤酒贊助百威化災難為宣傳良機　預告終極慶祝活動

卡塔爾世界盃開幕前兩日，國際足協才宣布與主辦國商討後，禁止在球場內提供酒精類飲品。贊助商百威賣不出含酒精啤酒，卻成功用這批賣不出的酒，做出更佳宣傳。



百威自1986年開始贊助世界盃，今屆賽前兩日突然遇上球場禁酒令，只能出售無酒精啤酒，無疑被殺了一個措手不及。

不過，事件也令百威受盡全球注目，他們也不放過這宣傳良機，周六（19日）在社交媒體發文，貼出倉庫中大批無法在球場出售的「啤酒山」，寫道：「新的一天，新的帖文。勝出的國家可以獲得它們（啤酒），最終會由誰奪得？」

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

百威發言人之後表示，稍後會再公布新的宣傳活動：「有人慶祝之處就有百威，本着這種精神，百威想讓奪得世界盃的國家球迷，能在慶祝活動中好好享受。我們會在獲勝國家舉行終極的慶祝活動，並會在賽事稍後階段公布詳情。」

事實上，自從卡塔爾陣前轉軚禁酒的消息一出，百威母集團Anheuser-Busch InBev的股價不跌反升，由此前的55.05美元一度升至的55.6美元。也有不少球迷表示，此前從不會留意世界盃的啤酒贊助商，但今次事件令百威在全球揚名。