世界盃2022｜英迷買酒買到見獅子？　卡塔爾獨有「球迷奇遇記」

沒有啤酒，哪算看球？一班前往卡塔爾觀看世界盃比賽的英格蘭球迷，在他們外出尋找啤酒的過程中，碰巧遇上卡塔爾當地謝赫（Sheikh），還獲邀進入宮殿參觀，見盡各種奢華。一趟買酒之旅，最終變成卡塔爾獨有的球迷奇遇記。



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眾所週知，英格蘭球迷嗜酒如命，今屆卡塔爾世界盃球場內未能買酒，而場外又只能在特定地點買酒，令一班英格蘭球迷大吃苦頭。數名英格蘭球迷外出尋找啤酒時，居然遇上卡塔爾當地謝赫（Sheikh），亦即是當地的部落首領或長老，隨即被邀請到這名謝赫所住的宮殿。

這名英格蘭球迷名為Alex，他在個人社交媒體上載這段「球迷奇遇記」，他先透露這名謝赫相當富有，宮殿面積龐大，各種娛樂設施應有盡有，並坐擁超級跑車林寶堅尼。誇張的是，這名謝赫的寵物是一隻獅子，而Alex更大膽與寵物獅子零距離接觸，像與狗隻玩耍般。

These England fans in Qatar went looking for beers🍻 🇶🇦



They ended up in a Sheikhs palace hanging out with a lion 🦁😂pic.twitter.com/9dm0SX5fF1 — OutKick (@Outkick) November 21, 2022

Alex接受訪問重提這段瘋狂回憶，透露除了獅子之外，那名謝赫的宮殿內都有不少奇珍異獸，包括猴子。Alex的同行朋友表示他因此感受到卡塔爾歡迎他們，形容這段經歷好得不能再好。

然而，這班英格蘭球迷最終能否買到啤酒，就不得而知了。