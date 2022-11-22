世界盃2022｜威爾斯小將處子戰後大哭 24小時前失去最重要的他
撰文：高詩琦
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世界盃B組，威爾斯1：1賽和美國一仗，來自英超諾定咸森林的威爾斯後衛尼高威廉斯（Neco Williams）賽後跪地哭泣，不是因為未能贏波，而是源於僅24小時前的經歷。
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21歲的尼高威廉斯在威爾斯今屆首場分組賽正選上陣，作出個人的世界盃處子戰，賽事由美國上半場先開紀錄、威爾斯末段由加里夫巴利射入十二碼追和，最終戰成1：1。
賽後，威廉斯卻跪在地上哭泣、雙手指天，原來他僅24小時前才失去摯親。
尼高威廉斯其後在Instagram寫道：「昨天我收到了一個消息，是最難面對的事，我媽媽告訴我，祖父離世了。」他又描述自己與祖父間的緊密關係：「由我6歲在利物浦開始踢波，他便隨我走遍世界、看我踢波。」
這位威爾斯後衛道，自己能踏上世界盃舞台，也全因祖父：「他從不會讚我踢得好，因為他總是說我每天都要進步，所以我才能來到這裏。因此，我將這場比賽獻給他，我知道他正由天上看着我、為我而驕傲。」
威廉斯最後勸勉球迷珍惜眼前人：「請珍惜身邊人，你永不會知道他們何時會離開。」
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