世界盃2022｜彩虹禁令不止球員　美國記者一度被拒進場兼扣留

卡塔爾世界盃2022舉行第二日賽事前，英格蘭與德國等七支歐洲球隊發聲明，稱由於擔心被國際足協制裁，因此國家隊隊長不會按原定計劃戴上彩虹「One Love」臂章。

事實上不止球員，有外國記者在穿上印有彩虹設計的上衣進場時，亦被當地保安阻止入場，再次引起爭議。



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英格蘭與另外八隊在世界盃前，曾表示決賽周期間球隊隊長會戴上印有彩色心形圖案及「One Love」字樣隊長臂章，以示支持LGBT+族群，抗議卡塔爾禁止同性戀及其他歧視行為。

然而英格蘭與另外六隊在周一（21日）賽前發聲明，指由於國際足協表示若各隊長戴上彩虹臂章，將面臨包括被罰黃牌等體育場上的制裁，各國足總因此轉軚，要求其隊長不要戴上有關臂章，他們亦表示對國際足協的決定感到失望。

多支球隊世界盃前曾稱會戴上彩虹「One Love」臂章。（Getty Images）

大會彩虹禁令不止出現在球員身上，身穿彩虹T恤的美國足球記者Grant Whal在社交媒體Twitter上發文，「保安人員阻止我進場報道美國對威爾斯的比賽，他們說『你不可以穿這件衣服，要先更衣。』」

I’m OK, but that was an unnecessary ordeal. Am in the media center, still wearing my shirt. Was detained for nearly half an hour. Go gays 🌈 https://t.co/S3INBoCz89 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

他約45分鐘後再發文，「我剛剛被拘留近半小時，但我現在沒事了，那是不必要的折磨。我現時身穿自己的彩虹色T恤並身處媒體中心，同性戀加油。」

Whal其後在自己的網站上解釋事件來龍去脈，稱當自己發布首個貼文後，一名保安搶走他的手機並拒絕歸還。半小時後，另一名保安人員說他的衣服有政治元素，因此不被允許穿着進場，更有一名保安要求他脫去上衣，被Whal拒絕。他嘗試向一名路過的美國《紐約時報》記者訴說情況，該記者隨後亦被保安扣留。

保安稱Whal的衣服有政治元素，因此一度拒絕他穿着該衣服進場。（Grant Whal網站）

最後保安詢問二人的來源地後，一名保安主管前來與他們握手並讓他們離去。他們離開時，一名保安稱他們是在保護Whal，以免他被場內球迷襲擊，一名國際足協官員隨後亦前來道歉。他在文末留下疑問：「若是當地人穿上彩虹衣服，不知會有何下場。」



網民對事件意見兩極，有人支持他的行動，亦有網民表示他應該遵守並尊重當地法例。

前英女足隊長史葛在《BBC》直播節目上戴上彩虹臂章。（Twitter）

除Grant Whal外，前英女足名將、現英媒《BBC》足球評述員史葛（Alex Scott）在直播期間戴上彩虹臂章，亦引起網民熱議。

英格蘭隊長卡尼在迎戰伊朗時，並無戴上彩虹臂章。（Getty Images）

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