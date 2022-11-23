世界盃2022︱沙特球員對阿根廷重傷成勇士　王儲私人飛機送德醫治

2022世界盃C組首仗沙特阿拉伯爆大冷擊敗有美斯在陣的阿根廷，比賽末段後衛艾沙拉尼（Yasser Al-Shahrani）與己隊門將碰撞後重傷離場。他的傷勢相當嚴重，獲沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）高度重視，下令用私人飛機送他到德國治理。



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艾沙拉尼遭出迎的己方門將艾耶米飛膝撞後受傷。（Getty Images）

沙特阿拉伯在先失一球下，下半場開始後連追兩球，成功以2：1反超前阿根廷。下半場加時階段阿根廷球員安素費南迪斯長傳至禁區內，隊內後衛艾沙拉尼一邊望球，一邊牽制身邊的拿侯爾盧斯路，然而他未留意到己方門將艾耶米正在出迎。

艾耶米跳起並把球打走，其膝頭直撞艾沙拉尼頭部，畫面相當恐怖。艾沙拉尼倒地不起，球證即時暫停比賽，艾耶米非常擔心隊友，大力揮動雙手要求醫護人員盡快進場，其後獨自坐在一旁雙手抱頭，顯得憂心又自責。沙特軍醫向場邊示意需要換人，將艾沙拉尼送上擔架，幸他離場時意識已回復清醒，能用雙手豎起姆指向眾人報平安。

醫護人員用擔架將艾沙拉尼從離場。（Getty Images）

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阿聯酋媒體《Gulf Today》報道，艾沙拉尼下頜骨與左邊面骨骨折，亦因內出血需盡快進行手術。事件更驚動沙特王儲穆罕默德，出動他的私人飛機，將艾沙拉尼送往德國接受治療，可見他的高度重視。

被視為今屆賽事魚腩部隊的沙特阿拉伯，出戰世界盃首仗即爆大冷反勝阿根廷，沙特全軍猶如贏得冠軍般興奮。難得擊退勁旅，沙特舉國歡騰，國王薩勒曼宣布周三（23日）放假一天，全國同享贏波的喜悅。一班球員全部被視為英雄，連帶勇戰受傷的艾沙拉尼，亦獲得高規格招待，獲王儲以私人飛機接送德國就醫。

沙特阿拉伯後衛艾沙拉尼。（Getty Images）

沙特王儲穆罕默德關注事件，並下令用私人飛機送艾沙拉尼到德國接受治療。（Getty Images）

世界盃2022 沙特阿拉伯分組賽首輪過後在C組排第幾？ 第1。 世界盃2022 沙特阿拉伯下場比賽何時舉行？ 沙特阿拉伯下場比賽在香港時間11月26日晚上9時上演，對手是波蘭。

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