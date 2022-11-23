世界盃2022｜阿根廷馬天尼斯「詐糊」爭議　網民指越位系統睇漏眼

撰文：黎建明
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阿根廷周二晚（22日）以1：2不敵沙特阿拉伯，期間阿根廷曾出現三次「詐糊」，其中最多球迷熱議的，是拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）在27分鐘的越位入球。當時「半自動越位技術」指馬天尼斯肩膊越位而入球無效，然而有球迷提出質疑，指系統「睇漏眼」。

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馬天尼斯27分鐘時「食詐糊」。（Getty Images）

阿根廷對沙特阿拉伯的上半場27分鐘時，馬天尼斯接應隊友艾真度高美斯（Papu Gómez）直傳後單刀破網，然而「半自動越位科技」判定馬天尼斯肩膊凸出越位，因此入球無效。

然而一個專門關注VAR表現的外國網站Archivo VAR卻提出質疑，指這球「詐糊」是重大誤判。

世界盃2022︱阿根廷慘食三次詐糊　成新越位偵測技術受害者
「半自動越位技術」指馬天尼斯肩膊凸出越位，因此入球無效。（Getty Images）

Archivo VAR自行劃越位線並提出質疑，指沙特阿拉伯的13號球員艾沙拉尼才是站得最後的防守球員，其站位比馬天尼斯更後，然而「半自動越位科技」並無把艾沙拉尼計算在內，只比較了馬天尼斯身邊的兩名球員，才會得出馬天尼斯「越位」的結論。

該網站將他們畫上越位線的圖片放上Twitter，並有超過1.6萬次轉載。

卡塔爾世界盃｜VAR再升級　引入半自動越位偵測　能否減少爭議？
專門關注VAR判決的網站Archivo VAR提出質疑。（Archivo VAR）

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「半自動越位科技」是透過安裝在球場的追蹤攝影機以及足球內的感應器，收集球員與足球的數據，再由人工智能自動選擇傳球一刻並劃出越位線。若系統判定為越位，將告知影像助理球證，並由影像球證檢查後，再知會主球證。據稱全程只花約25秒，除幫助球證更快作出判決外，亦有助現場及電視觀眾更清楚判決。

阿根廷最終在下半場被沙特連入兩球，爆大冷1：2不敵這支亞洲球隊。然而馬天尼斯這入球假如不是被判越位，當時阿根廷已領先至2：0，結局很可能會不一樣。

國際足協在今屆世界盃引入「半自動越位科技」。（Getty Images）

世界盃2022 阿根廷同組除沙特阿拉伯外，還有什麼對手？

墨西哥、波蘭。

世界盃2022 阿根廷下場比賽何時舉行？

阿根廷下場比賽在香港時間11月26日深夜3時舉行，對手是墨西哥，ViuTV會直播這場比賽。

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