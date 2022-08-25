F1．人物誌｜列卡度生不逢時的困境　被後浪重擊揭出一個殘酷事實

「2022年，是我與麥拿侖合作的最後一年.......」，當麥拿侖宣布與列卡度「和平分手」後，這名澳洲車手透過社交網站確認這消息，他收起了一貫的招牌笑容，努力的表情管理也掩蓋不了他對未來的不安感。

列卡度當年毅然離開紅牛體系，繼續朝着自己的世界冠軍夢邁進，誓要在F1世界幹一番事業。「四萬哥」主動求變，先後效力雷諾及麥拿侖，結果亦不似預期，或許已無奈地成為時代的眼淚。



F1放暑假，車手市場沒有停下來，早已傳出麥拿侖與列卡度（Daniel Ricciardo）有意解約。就在比利時站上演前夕，麥拿侖正式官宣，與「四萬哥」的合作關係將於季尾結束，盛傳澳洲「小師弟」皮亞斯特利（Oscar Piastri）取代其位置。

列卡度季尾離開麥拿侖前途未卜 「去年Monza勝利常在我心」

列卡度2019年毅然離開紅牛體系，加盟雷諾車隊，在紀錄片《Formula 1：極速求生》中，其中一集就是講述他決定轉會的心路歷程，其中一幕是從岸邊跳進海中。回想列卡度這幾年的「後紅牛生涯」，不幸地與那次跳水不謀而合。

列卡度在紀錄片跳海一幕，或成他離開紅牛後的寫照。（資料圖片／Getty Images）

列卡度的後紅牛生涯

即使列卡度當時離開紅牛，他的戰力早已得到認同。「四萬哥」首年效力雷諾時，全季得分「大縮水」，比紅牛最後一季少取116分，當然與當時的雷諾戰車有關。隨戰車一再進步，列卡度的戰績隨之改進，2020年更兩度登上頒獎台。

兩年過後，列卡度「由黃轉橙」，改投麥拿侖車隊，首季隨即在意大利蒙薩站為車隊帶來9年來首個分站冠軍，獲得職業生涯第9次登上頒獎台最高一級，亦是離開紅牛後的高峰。

麥拿侖去年包辦意大利蒙薩站冠﹑亞軍，是不少車迷引頸以待的一幕。（Getty Images）

分站冠軍掩蓋不了致命弱點

不過，這個分站冠軍卻成為他的「遮羞布」。列卡度上季以115分排車手榜第7位，即使隊友諾里斯未能奪得分站冠軍，但表現較他更穩定，4度上頒獎台開香檳，全季僅兩站未能取得分數，結果取得160分，較列卡度高出一大截。

以為列卡度經過一季適應後會有好轉，卻遇上F1大改例，花了半季適應的戰車，又要推倒重來。縱然麥拿侖的戰力在改例後不似預期，沒有比較，沒有傷害，跟年輕10年的諾里斯一比，列卡度對戰車適應慢的問題再度浮上水面。他至今只得4站有分落袋，合共僅得19分。反觀諾里斯至今已拿下76分外，更在意大利伊莫娜站登上頒獎台，加上排位成績以11：2大幅拋離列卡度，今季表現稱得上「完勝」隊友。

即使列卡度曾奪分站冠軍，但無法遮掩他的弱點。（資料圖片／Getty Images）

被後浪連環重擊揭出一個殘酷事實

面對年輕的後浪，列卡度彷彿沒有還擊之力，他生涯已並非首次遇上這樣的情況。當年效力紅牛時，韋斯達賓橫空出世，頓時受到車隊的萬千寵愛，雖然當時「四萬哥」在戰績上還有些微優勢，但紅牛早已看到韋斯達賓的潛力，以百二分的努力培育他成才，列卡度彷彿被投閒置散，加上他沒有幫助「韋少」的意欲，勉強無幸福，故此最終求變離隊收場。

列卡度先後被韋斯達賓及諾里斯蓋過，或許是一個殘酷的事實。麥拿侖行政總裁布朗（Zak Brown）說：「諾里斯必定是一顆新星，我們的目標是兩名車手之間有得鬥，就如平治﹑法拉利及紅牛一樣，但不知為何我們就是做不到。」

布朗的說話，彷彿道出了重點——就是「列卡度未夠好」。

布朗一句說話道出列卡度的問題。（資料圖片／Getty Images）

列卡度陷入夾心階層的困境

33歲的列卡度在一眾F1車手當中，必定說不上年輕，比他有經驗的亦大有人在，這個處境就如他的F1生涯寫照：「唔上唔落」。年紀較他大的咸美頓、華迪爾（已宣布今季後退出F1）以至41歲的阿朗素，他固然比不上；偏偏遇上一班獨當一面的新一代車手幾乎同時冒起，韋斯達賓、陸克萊、辛斯、諾里斯、羅素、加斯利各有特點；同輩之中保達斯和佩雷斯實力顯然均在他之上……

列卡度絕對是一名好車手，但與「頂級車手」似乎尚有好一段距離。列卡度在年齡上﹑實力上也是處於「夾心階層」，既追不到前輩，又被後浪追得喘不過氣，可以說是生不逢時，也可以說成實力不足，來季或許再難有一席之地。

列卡度前無去路，後有追兵，他的F1未來又有是怎樣？（資料圖片／Getty Images）

今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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