世界盃2022｜比利時一球險勝加拿大　迪布尼莫名得獎露尷尬笑容

撰文：黎建明
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比利時周四（24日）凌晨出戰世界盃2022 F組首場賽事，在全場表現不及對手加拿大下，憑前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi）一箭定江山，以1：0小勝。
比利時中場核心奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）賽後獲選為本場比賽最佳球員，他在接過獎狀時，卻露出尷尬笑容。

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巴舒亞伊為比利時一箭定江山。（Getty Images）

比利時迎戰加拿大，「歐洲紅魔」上半場早段已先輸12碼，幸得門將古圖爾斯撲救成功，其後加拿大連番攻勢未能得手，至44分鐘憑艾達韋列特後場大腳斬前，巴舒亞伊成功接應並得手，助球隊半場領先1：0。

加拿大其後雖竭力進攻，全場更累積21次攻門，遠多於比利時的9次，惜最終仍未能入球，以0：1落敗。

世界盃2022｜巴舒亞伊一箭定江山　比利時挫加拿大踞F組榜首
迪布尼拍照時，露出略顯尷尬笑容。（Getty Images）

賽後大會頒發比賽最佳球員，得獎的既不是救出12碼的古圖爾斯，亦不是助球隊奠勝的巴舒亞伊，而是中場迪布尼。迪布尼在得獎時亦不明所以，「我不覺得自己踢得好，亦不知道為何是我得獎，也許是因為我的名氣吧，加拿大實在踢得好。」

迪布尼在拍照時，亦只是露出微微、甚至是略顯尷尬的笑容，可見他亦覺得有點莫名其妙。就連比利時奠勝功臣巴舒亞伊亦指，加拿大表現很好，「我們今天能贏實屬有運。」

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比利時現時F組排第幾？

第一。

比利時下場幾時踢？

比利時下場比賽將在香港時間11月27日晚上9時上演，對手是摩洛哥。

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