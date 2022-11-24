世界盃2022｜孫興慜化身蝙蝠俠鬥烏拉圭 拆解黑色面罩用途與構造
撰文：顏銘輝
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孫興慜在香港時間今晚9時出戰世界盃H組分組賽，帶領韓國鬥烏拉圭。30歲的韓國隊長孫興慜今場將會戴上黑色面具出戰，外形就像蝙蝠俠一樣！他在賽前戴住面罩熱身，很多韓國球迷都戴上黑色面罩支持他。
為何孫興慜要戴黑色面罩？
30歲的孫興慜在11月初代表熱刺出戰歐聯對馬賽時受傷，退下火線，賽後證實需要接受手術，未知能否趕及世界盃復出。英國《每日電訊報》報道，孫興慜的眼眶有4處骨折，他的手術成功。手術後，孫興慜沒有再為熱刺上陣，一直養傷，直至今場世界盃對烏拉圭復出。
孫興慜的黑色面罩是什麼構造？
據稱今次孫興慜的面罩由熱刺提供、由碳纖維製成，孫興慜卻笑言這是秘密，「面罩用很好的物料製成，比我想像中輕，但很硬、能保護我。」
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孫興慜戴黑色面罩舒服嗎？
孫興慜以前曾戴上面罩為熱刺出賽，但他坦言卡塔爾氣溫比歐洲高，預計自己會「標汗」；但整體而言，面罩比之前更舒服，並認為不會因此影響表現。
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韓國教練保羅賓度賽前說：「戴面罩對他（孫興慜）來說沒有什麼不便。我們希望他會最大程度感到舒適。我們會用最好的方法，讓他在比賽中感到輕鬆自在。不過，他知道，我們也知道，在那次受傷後，我們不能排除一些風險。」
韓國主帥保羅賓度在賽前記者會上表示，隊長孫興慜可以候命，這位30歲效力熱刺的前鋒，將會戴上面罩上陣。（韓國主帥證實孫興慜候命 「戴面罩對他沒什麼不便」）
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