世界盃｜孫興慜領韓國登場鬥烏拉圭　你不知道的亞洲球王10件事

世界盃H組首戰，韓國對烏拉圭今晚（24日）上演，焦點集中在韓國球星孫興慜身上。

就算平日沒有留意英超，也許都會聽過孫興慜的名字，本篇就為觀眾介紹關於這位「亞洲球王」的10件事。



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1. 英超史上首位亞洲金靴、金球獎排名最高亞洲球員

現年30歲的孫興慜目前在英超效力熱刺，職業生涯打破不少亞洲球員的紀錄，當中最矚目的，包括在2021/22英超球季在沒有十二碼入球下射入23球，與利物浦前鋒穆罕默德沙拿並列金靴獎得主，成為英超、以至歐洲五大聯賽史上首位奪得神射手獎座的亞洲球員。另外，他在應屆金球獎排第11位，刷新自己保持的亞洲球員最高排名紀錄。

孫興慜亦擁有不少其他紀錄，包括首位奪得英超賽季最佳入球的亞洲球員、首位在英超累積攻入50球的亞洲球員；他亦曾7度當選亞洲足球先生及入選2019/20英超賽季最佳陣容。

孫興慜（右）與哈利卡尼（左）在熱刺合作無間。（Getty Images）

2. 與英格蘭隊長份屬拍檔兼好友 組英超史上最強鋒線

孫興慜效力英超球隊熱刺，而在該隊的前線拍檔，正是英格蘭隊長哈利卡尼，兩人的前線組合「Kane & Son」是公認的球壇最佳拍檔之一，兩人經常互相助攻、入波，至今已在英超合作製造41個入球，成為英超史上最致命組合。場外兩人也是好朋友，孫興慜坦言：「我們十分了解彼此，也知道他愛在場上做什麼，我們關係很好，這已不是秘密。」

3. 雙腳擅射 獲封「英超史上最佳雙槍將」

孫興慜的能力不僅在亞洲球員中出眾，即使在全球亦極為突出，速度、爆發力、走位意識、射門觸覺及射術俱佳，最難得的是他左、右腳同樣熟練，雖然在官方資料中是右腳球員，但他在英超逾80個用腳射入的入球中，有44%來自左腳，曾獲《The Athletic》譽為「英超史上最佳的雙槍將」。

孫興慜（中）的父親孫雄正對兒子極其嚴格，孫興慜坦言怕他，但亦認為沒有爸爸自己就沒有今天。（Twitter@SpursOfficial）

4. 「跟得爸爸」全天候地獄訓練 曾連續的波4小時

擁有如此罕見的能力，除了天份，更講後天訓練——孫興慜的父親孫雄正是個足球教練，由兒子小時候已對他作地獄式訓練，包括每天長時間「的波」培養球感，孫興慜10歲時已曾連續「的波」4小時且球不着地，他回憶時說當時已眼花，「像看到三個球」。

孫興慜由16歲到德國落班開始，就會在球會操練結束後與父親一同加操，這名嚴父也不是得個講字，而是以身作則，他深信：「兒子看我做得到，他也會跟着做。」孫雄正要求極高，在兒子奪得英超金靴後仍道：「我兒子還不是世界級球員」，更擔心他會從此自滿。

5. 未掛靴就不能結婚 曾與女團成員傳緋聞

孫雄正嚴密監管孫興慜的生涯，不僅是由小開始訓練他，亦管束他的私人生活，孫興慜曾透露：「爸爸說我掛靴之前都不可以結婚」。

孫興慜多年來也沒有公開承認過的女友，但多次傳出與韓國女團成員拍拖，包括Girl's Day成員珉雅和After School前成員劉小英，近年則曾傳出過與人氣女團BLACKPINK的Jisoo拍拖；劉小英更是自爆曾跟他交往後分手，但他對所有傳聞一概否認。

6. 最愛BTS 與朴敍俊、柳俊烈是好友

孫興慜與韓國男團BTS（防彈少年團）均是各自界別的韓國代表人物，同樣在國際級賽事或頒獎禮屢屢寫下各種紀錄、揚名全球，孫興慜曾不止一次透露自己是BTS的粉絲，雖然自己是世界級球星，但他毫不掩飾對於BTS的欣賞之情，曾向對方拍片道：「我會努力，去成為像你們一樣具影響力的人物！」令BTS成員們驚訝地回應：「你已經做到了吧！」

另外，孫興慜不僅曾與韓國女團傳緋聞，他與多名演藝圈中人都是好友，包括影星朴敍俊和柳俊烈，都是孫興慜深交的好友。

孫興慜與韓國影星朴敍俊（右）是好友。（Instagram）

7. 代言多個知名時裝品牌 屢登時尚雜誌封面

孫興慜擁有高人氣、加上高大帥氣，一舉一動充滿韓星風範，令他成為廣告商寵兒。近年成為時裝品牌Burberry大使、亦出任Calvin Klein代言人，經常登上時尚雜誌封面，舉手投足充滿星味。

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8. 在德國出道 從未在韓國落班

雖然孫興慜在韓國土生土長、也一直是其青年代表隊，但其父孫雄正從未讓他在韓國落班、比賽，而是在2008年、16歲時遠赴德國發展。透過韓國足總與德甲球會漢堡的合作計劃，包括孫興慜在內的3名韓國年輕球員獲球探揀選，赴漢堡跟操一年，球會再決定他們能否留下。

雖然一年後未獲留用，但孫興慜仍留在歐洲到處試腳，最後憑着在2009年世少盃的突出表現，終獲漢堡簽下，在德甲展開職業球員生涯，此後轉會到利華古遜、再轉投現已效力多年的熱刺，逐步踏上世界級巨星之路。

9. 語言天份極佳 被指「擁有像伊巴的自信」

媒體《The Athletic》曾訪問2008年與孫興慜一同赴德國跟操的韓國球員金敏赫及前漢堡主帥卡度素，他們透露孫興慜性格愛開玩笑、相當外向，「是所有人的寵兒，但在足球方面擁有像伊巴謙莫域的自信」。

他的學習能力驚人，在16歲初赴德國時，便透過密集的課程和看德語版《海線寶寶》，以比常人快兩倍的速度學會德語，很快便適應當地生活。之後轉戰英超，他同樣旋即學懂英語，加上他對足球的執念極強，操練的方式「像機械人」、生活極度規律，種種因素才成就今天的世界級球星。

孫興慜的拍照慶祝動作背後有其意思。（Getty Images）

10. 「拍照」慶祝動作背後有意思 為偶像揀7號球衣

孫興慜有過不少慶祝動作，但近年他最常用的，是以雙手擺出拍照的甫士，他曾解釋：「那時我在想，怎樣的慶祝動作才夠特別？然後我嘗試去設計一個。最後用拍照的動作，是因為當我入波的時候，就是一個美好的回憶，而拍照就是要留下美好的回憶，我拍照的動作，就代表拍下美好的回憶留下在我的腦海裏。不知道大家明不明白，但我覺得這動作不錯呀。」

至於孫興慜為何選擇7號球衣，是因為他的童年偶像是C朗拿度，當時C朗在曼聯正是穿7號球衣。

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