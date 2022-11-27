世界盃·球評｜森保一打回原形　天賜日本大好開局卻變回地獄模式

日本教練森保一打回原形。

令人摸不着的頭腦的正選排陣，令日本踢出最沉悶的上半場。收起三笘薰、南野拓實等好球員，究竟是什麼想法？是他們有傷了？還是森保一當世界盃是亞洲盃踢而輕敵了？抑或他想彰顯自己換人調動改變戰局的能力？

日本這場不敵哥斯達黎加，可說是將他們上仗贏德國的前功盡廢，由大好形勢變回地獄模式。



《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

森保一對哥斯達黎加的排陣略嫌輕敵。（Getty Images）

日本在世界盃被列入E組，同組有德國及西班牙，被外界視為晉級無望，但他們首仗製造驚喜，以弱勝強，堂安律及淺野拓磨兩名後備球員建功，反勝德國。向來被球迷批評用人及戰術奇怪失當的森保一，突然成為日本英雄。球迷紛紛向他道歉，佩服他的調動。

基舒富拿在禁區邊熨射，攻入日本大門，這一刻會不會是日本今屆由盛轉衰的轉捩點？（Getty Images）

不過，今場不敵哥斯達黎加後，相信不少日本球迷都會後悔日前的道歉。因為這個森保一根本沒有變過，還是他們熟悉的那個森保一。手握3分，今場面對同組實力最弱的哥斯達黎加，目標當然是兩連勝，坐擁6分，提早晉級。哥斯達黎加不同德國，他們不會主攻讓日本打反擊，日本才是熱門的一隊，也應該是主攻的一隊。按道理，日本今場要派攻力最強的陣容出戰。

哥斯達黎加反底贏日本 森保一變陣失策換人魔法不再

日本前場都算得上人才濟濟，為何要用相馬勇紀打正選？（Getty Images）

然而，森保一的正選令人摸不着頭腦。進攻4人組只保留鐮田大地，伊東純也、久保建英及前田大然齊失正選，堂安律、相馬勇紀及上田綺世擔正。堂安律上場有入波，有正選都很合理，但相馬勇紀及上田綺世是什麼來頭？相馬勇紀，一位日職名古屋鯨魚的球員，他憑什麼可以令三笘薰、南野拓實、久保建英等旅歐球員全部做他的後備？

上田綺世踢了半場就被換走。（Getty Images）

在一場世界盃爭出線的比賽，森保一派出一套第二、甚至第三陣容的進攻線出來，究竟他在想什麼？他想田忌賽馬？他想先安排實力較差的球員消耗哥斯達黎加的體能？這可是世界盃！不是亞洲盃及東亞盃！哥斯達黎加雖然牌面弱，但不是弱到日本隨便派人上陣都贏到。

贏德國但輸哥斯達黎加，日本球迷都「冇眼睇」！（Getty Images）

結果，日本上半場只得2次沒有威脅的遠射，皆不中目標，與哥斯達黎加合演了今屆最沉悶的上半場。上田綺世表現低迷，半場沒有任何起腳，傳球成功率不足6成。森保一半場也知錯，首先將他換走，派淺野拓磨入替。至於相馬勇紀竟然可以在場上待至82分鐘才被調走。

為何三笘薰沒有正選？（Getty Images）

明明對手是哥斯達黎加，但森保一就將形勢弄得像對德國那樣。下半場變陣三中堅，派三笘薰等翼鋒入場打翼衛，正是複製上仗贏德國的戰術；最後到落後才將南野拓實派上陣，但為時已晚。

日本對哥斯達黎加落敗，全失3分。（Getty Images）

為何森保一要將這些最強的球員收在後備席當奇兵？為何日本不出全力對哥斯達黎加？難道他覺得以日本的實力，有本錢在世界盃留力？如果日本一開場就有三笘薰的突破及南野拓實的把握力，會不會早就領先哥斯達黎加呢？

南野拓實82分鐘才入替，可以做到什麼？（Getty Images）

日本被編入死亡之組，但獲得大好開局，對德國取3分，只要全力擊敗哥斯達黎加便有6分，極大機會提早出線，最後對西班牙就成為例行公事。結果，這場失利，令日本變回地獄模式，下場要在實力及狀態巔峰的西班牙身上搶分。

日本NHK電視台將上屆日本被比利時淘汰的「黑色14秒」拍成紀錄片，深入解讀及研究當時的犯錯及不足。不知今屆世界盃後，電視台會不會將今仗森保一的排陣換人又拍套紀錄片呢？

日本紀錄片分析去屆關鍵14秒 自省成就1604天後勝仗

森保一會不會成為新一套紀錄片的主角？（Getty Images）

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

<section><h2>美斯、C朗、尼馬，誰先「登機」？</h2></section><section><h2>美斯，佢班豬隊友搞唔掂</h2></section><section><h3>C朗，趕時間收工去搵工</h3></section><section><h3>尼馬，要預備阿妹下年生日</h3></section>

<section><h2>邊支亞洲球隊行得最遠？</h2></section><section><h2>日本，足球小將夠晒熱血</h2></section><section><h3>韓國，我愛孫興慜！</h3></section><section><h3>沙特，越位陷阱+VAR幫到盡</h3></section><section><h3>伊朗，首場大敗及時反彈</h3></section><section><h3>卡塔爾，提早出局不過本身都喺度…</h3></section>

<section><h2>最想加盟港超的球星係……</h2></section><section><h2>C朗，反正佢失業</h2></section><section><h3>美斯，可順便陪張家輝返亞視</h3></section><section><h3>奧祖亞，Sam哥xSam哥拍《衝上雲霄III》！</h3></section><section><h3>馬古尼，肯定成為球迷寵兒</h3></section>