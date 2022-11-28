世界盃2022︱同分球隊排名如何計算？1分鐘內看懂分組賽出線條件

世界盃2022快將踢畢次輪分組賽，目前多組出線形勢混亂，尤其日本、西班牙、德國同處的死亡E組，連組內實力最強的哥斯達黎加一樣有出線機會！熱門球隊方面，C組的阿根廷、F組的比利時出線仍未明朗，各隊在最後一輪分組賽，如果同分的話，到底如何決定哪隊出線？

以下內容逐一為大家解說。



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日本負哥斯達黎加，積分上排第二，出線形勢卻十分不利。（Getty Images）

看慣歐聯、歐霸等球會級別賽事的球迷，或會誤以為世界盃分組賽也會以對賽成績決定同分球隊排名，其實國際足協（FIFA）旗下的2022世界盃賽事，跟歐洲足協（UEFA）主辦的球會級別大賽，有不一樣的分組出線條件。

根據國際足協官方資料，世界盃決賽周分組賽排名，同分球隊會先計算相關球隊的得失球差，若仍分不出高下，會再看得球數字。如依然相同，才會計算雙方對賽成績。

今屆賽事個別分組形勢複雜，有可能兩隊以上同分。若得失球、總得球和對賽成績三大條件均一樣，便要再計到對賽得失球、對賽得球。如十分罕見地尚未有結論，就要數到公平競技積分，即是鬥少拿紅、黃牌。最極端的情況，會以抽籤決定。（詳見下文）

詳細解說如下：

世界盃分組賽排名準則

1) 總積分（贏波獲3分，和波各得1分，輸波得0分）；

2) 得失球（若果球隊積分相同，便以得失球分高低；得失球為球隊入球總數減失球總數）；

3) 總得球（若果球隊積分及得失球相同，就比較他們的入球總數，入球較多者排先）；

4) 對賽成績（若果球隊積分、得失球及總得球也相同，就比較他們之間的對賽成績，得分最高者排先）；

5) 對賽得失球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球及對賽成績也相同，就比較他們之間的對賽得失球，較高者排先）；

6) 對賽得球（若果多於兩隊在積分、得失球、得球、對賽成績及對賽得失球也相同，就比較他們之間的對賽得球，較多者排先）；

7) 公平競技積分（若果球隊在上述6項皆持平，就計算他們在所有分組賽事中的公平競技積分。每面黃牌-1分；非直接紅牌，即兩黃一紅-3分；直接紅牌-4分）；

8) 抽籤（若果球隊上述所有項目皆持平，就需要以抽籤決定排名先後）。

阿根廷和美斯如何才能出線？

英格蘭如何才能出線？

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