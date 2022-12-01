世界盃2022｜施捷斯尼全場左飛右撲　擋出美斯12碼保超強紀錄

賽前未知鹿死誰手的C組，最後阿根廷與波蘭笑到最後，攜手晉級16強。波蘭與墨西哥的得失球數字一度相同，一旦被阿根廷再入一球，隨時由出線變出局，但全靠神勇的施捷斯尼，今仗左飛右撲外，更撲出美斯的12碼，必定是波蘭晉級的功臣。



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阿根廷需要勝仗才可確保出線資格，上半場狂攻波蘭，縱然不乏攻勢，依然顆粒無收，全靠施捷斯尼。縱然這名波蘭門神上半場撲救時，撞中美斯的面部，這個看似正常的碰撞，竟然被VAR介入，球證更在翻看VAR後認為施捷斯尼有犯規之嫌，隨即吹罰12碼。

是否12碼就交由大家判斷，球證則認為有犯規。（Getty Images）

施捷斯尼沒有多餘的投訴，面對親自操刀的美斯，有信心地撲向自己的左手邊，最終順利捉到路，單手撲出美斯的12碼，全隊上下、甚至波蘭全國也為之若狂。

繼上場對沙特阿拉伯後，施捷斯尼今屆再度撲出12碼，亦是自1966年世界盃以來，第3名門將在同一屆內撲出兩個12碼（互射12碼除外）。另外，施捷斯尼生涯曾經87次撲救12碼，今次是第26次成功擋出，成功撲救率高達接近3成，稱得上是「12碼專家」。

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施捷斯尼單手撲出美斯的12碼。（Getty Images）

施捷斯尼賽後接受訪問，直言不認同球證的12碼判決，「我當時立即告訴球證，我的手的確碰到美斯，但我不認為這是12碼。無論如何，我感覺我可以撲出他（美斯）的12碼，我和隊友也很高興。」

施捷斯尼更笑言當時他與美斯打賭100元，VAR不會判12碼，可惜最後他輸了。當他向記者透露此事後，更打趣地說：「我唔知世界盃俾唔俾咁做（打賭），或者我而家就被罰停賽。」

施捷斯尼與美斯交談的內容難道就是關於打賭？（Getty Images）

雖然施捷斯尼換邊初段即被麥亞里士打射破，其後面對艾華利斯的熨射再失守，但只要波蘭維持這戰果，墨西哥一方也不能贏到3球的話，波蘭即可以較少黃牌數字出線。

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縱然如此，過程並不輕鬆，先有艾華利斯勁射網側；其後基域諾後場「送禮」，幸好拿達路馬天尼斯射斜；達利亞費高補時階段的射門同樣被施捷斯尼撲出，結果力保兩個失球，加上墨西哥遲遲未攻入第3球，更被沙特完場前攻破，波蘭有驚無險取得C組次名的資格，16強將硬撼衛冕的法國。

施捷斯尼末段再撲出達利亞費高的射門。（Getty Images）

波蘭3場分組賽中，僅得今仗被阿根廷兩度射破，施捷斯尼合共錄得16次撲救，並撲出兩個12碼，這數據證明這名32歲的門將是波蘭防線不可或缺的一員。