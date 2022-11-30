世界盃｜美國伊朗球員賽後相擁 美政治學家：這是我們想要的世界
撰文：葉詩敏
出版：更新：
美國周二晚（29日）在B組最後一場與伊朗對壘，由於兩國政治關係緊張，以及伊朗近日國內局勢，使這場比賽備受矚目，卡塔爾也將今場賽事保安升級。
最終美國以1：0擊敗伊朗，與同組的英格蘭一起奪得16強資格，同時粉碎伊朗的出線美夢。不過，美國球員完場後比起激動慶祝，更多的是主動慰問抱頭坐地的對手，把政治撇開，展現體育精神之美。
美國在B組小組賽先後賽和威爾斯和英格蘭，終極一戰面對國際政治上的「仇敵」伊朗，必須取勝才能晉身16強。最終美國小勝1：0，以小組次名出線，同時粉碎伊朗首度躋身淘汰賽的美夢。
球證鳴笛，今屆因場外政治因素背負更大壓力的伊朗球員難掩失落，坐在地上痛哭。此時，美國的尤路斯穆沙（Yunus Musah）及安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）等球員見狀，紛紛上前給予伊朗球員擁抱安慰，成為今屆目前最動人畫面。場內不少現場球迷亦報以掌聲回應。
伊朗隊在今屆備受壓力，球員在第一場對英格蘭的分組賽以拒唱國歌表態，支持國內的反政府示威活動，惟第二場對威爾斯時跟唱國歌，態度截然不同。據《CNN》報道指出，伊朗曾下令，球員若不唱國歌，家屬將會被用刑甚至拷問等威脅。
伊朗的示威活動持續超過兩個月，緣於一名22歲庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）疑因頭巾沒有戴好而被道德警察拘捕，扣留期間疑被被毒打致死，引發全國示威浪潮。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
2022世界盃B組哪隊首名出線？
英格蘭。
美國哪位球員入球力退伊朗？
普列錫（Christian Pulisic）。
世界盃｜墨西哥拳王恐嚇阿根廷球王美斯仍死撐 關鍵人物親自回應世界盃︱波蘭醫院「貼心服務」 球迷半身麻醉邊做手術邊睇波世界盃︱卡塔爾「自爆」？官員承認：約400外勞死亡世界盃．伊朗對美國｜球場上敗陣 球場外還有機會破冰嗎？世界盃人物誌︱伊朗前鋒上屆失機發奮自強 4年後再不敵宿命留憾世界盃︱卡塔爾0分出局但有入球是否三零部隊？三大條件缺一不可世界盃太太團｜英格蘭挫威爾斯首名晉級 球星與另一半熱情慶祝世界盃美國勝伊朗︱普列錫奮不顧身入球受傷 病床報平安預告歸期世界盃｜阿根廷及法國命運今晚揭曉 即看最後一輪分組賽晉級形勢世界盃｜全女班球證團隊執法德國對哥斯達黎加 法國球證再創歷史世界盃︱英格蘭馬古尼射門變界外球 單場進攻數據更勝巴利︱有片世界盃︱英格蘭對威爾斯巴利半場被換出 網民改圖恥笑去打高爾夫