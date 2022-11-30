世界盃｜美國伊朗球員賽後相擁　美政治學家：這是我們想要的世界

美國周二晚（29日）在B組最後一場與伊朗對壘，由於兩國政治關係緊張，以及伊朗近日國內局勢，使這場比賽備受矚目，卡塔爾也將今場賽事保安升級。

最終美國以1：0擊敗伊朗，與同組的英格蘭一起奪得16強資格，同時粉碎伊朗的出線美夢。不過，美國球員完場後比起激動慶祝，更多的是主動慰問抱頭坐地的對手，把政治撇開，展現體育精神之美。



美國在B組小組賽先後賽和威爾斯和英格蘭，終極一戰面對國際政治上的「仇敵」伊朗，必須取勝才能晉身16強。最終美國小勝1：0，以小組次名出線，同時粉碎伊朗首度躋身淘汰賽的美夢。

伊朗球員難掩失落，坐在地上痛哭。（Getty Images）

球證鳴笛，今屆因場外政治因素背負更大壓力的伊朗球員難掩失落，坐在地上痛哭。此時，美國的尤路斯穆沙（Yunus Musah）及安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）等球員見狀，紛紛上前給予伊朗球員擁抱安慰，成為今屆目前最動人畫面。場內不少現場球迷亦報以掌聲回應。

鏡頭捕捉到安東尼羅賓遜擁抱並安慰傷心的伊朗對手。（截圖）

美國球員完場後上前關心失落的對手。（Getty Images）

伊朗隊在今屆備受壓力，球員在第一場對英格蘭的分組賽以拒唱國歌表態，支持國內的反政府示威活動，惟第二場對威爾斯時跟唱國歌，態度截然不同。據《CNN》報道指出，伊朗曾下令，球員若不唱國歌，家屬將會被用刑甚至拷問等威脅。

伊朗的示威活動持續超過兩個月，緣於一名22歲庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）疑因頭巾沒有戴好而被道德警察拘捕，扣留期間疑被被毒打致死，引發全國示威浪潮。

美國致治學者Ian Bremmer在twitter寫道，「這才是我們想要的世界」。（截圖）

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